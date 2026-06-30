Không gian biệt thự 120 m2 của vợ chồng Diễm My 9X

Diễn viên 9X cho biết biệt thự được xây trên khu đất 240 m2 của gia đình, gồm hai căn liền kề. Công trình do kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình phụ trách, với tên gọi "Twin House" (biệt thự đôi).

Theo kiến trúc sư, biệt thự của gia đình Diễm My 9X nằm cạnh nhà mẹ chồng, xây ở hai thời điểm nhưng được đặt trong cùng một tổng thể, vừa độc lập vừa gắn kết.

"Một bên là mong muốn có không gian riêng của gia đình trẻ. Bên còn lại là sự kết nối với cha mẹ - điều rất đặc trưng trong văn hóa sống của người Việt", anh cho hay.

Thử thách lớn nhất với êkíp không nằm ở việc tạo ra một căn nhà đẹp mà là giữ sự cân bằng giữa hai nhu cầu tưởng như đối lập. Điều ấy được thể hiện ngay từ ý tưởng xây dựng khi hai căn nhà không giống hệt nhau, nhưng vẫn có ngôn ngữ thiết kế thống nhất.

Ánh sáng và cây xanh xuất hiện ở hầu hết các góc nhìn, giúp không gian luôn thông thoáng.

Bước vào bên trong, tầng trệt được thực hiện theo không gian mở, kết nối phòng khách với khu bếp.

Thay vì sử dụng nhiều vách ngăn, cầu thang đặt giữa nhà trở thành điểm nhấn, đồng thời phân chia các khu vực chức năng một cách tự nhiên.

Kiến trúc sư cho biết công trình mất khoảng một năm rưỡi để hoàn thiện.

Điều tốn nhiều thời gian nhất không phải phần thô mà là giai đoạn hoàn thiện, khi gia chủ liên tục điều chỉnh vật liệu, ánh sáng và từng chi tiết nội thất để phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài.

Không gian gây bất ngờ nhất lại nằm dưới mặt đất.

Thay vì chỉ bố trí khu kỹ thuật, tầng hầm được vợ chồng Diễm My 9X làm thành khu giải trí riêng với phòng chiếu phim, hầm rượu và khu sinh hoạt chung của gia đình.

Đây cũng là nơi cả nhà quây quần sau những ngày làm việc bận rộn.

Nếu tầng hầm dành cho những phút thư giãn, căn bếp là nơi Diễm My yêu thích nhất.

Sau khi trở thành mẹ, diễn viên cho biết những bữa cơm gia đình trở thành ưu tiên trong cuộc sống. 'Bây giờ mọi quyết định của tôi đều hướng về chồng và con. Điều đó không khiến tôi mất đi bản thân mà giúp mình trưởng thành hơn', cô cho biết.

Không gian riêng của các thành viên được thiết kế theo tinh thần tối giản.

Phòng ngủ master ưu tiên sự thư giãn, trong khi phòng của con được tính toán kỹ về độ an toàn, ánh sáng và không gian vui chơi để có thể đồng hành cùng bé trong những năm đầu đời.

Tầng áp mái là nơi bố trí phòng làm việc, phòng thờ, phòng gym và khu giặt.

Việc đưa các không gian phụ lên cao giúp tầng trệt và lầu một dành trọn cho các hoạt động sinh hoạt của gia đình.

Một trong những quyết định lớn nhất của vợ chồng Diễm My 9X là không tận dụng tối đa diện tích xây dựng.

Thay vào đó, họ chấp nhận giảm diện tích sử dụng để đổi lấy nhiều khoảng xanh và ánh sáng tự nhiên.

Theo diễn viên, sau khi có con, cô càng nhận ra môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của cả gia đình.

Đối với Diễm My, giá trị lớn nhất của ngôi nhà không nằm ở quy mô hay thiết kế.

'Ngôi nhà này lưu giữ hành trình của gia đình tôi. Mỗi ngày được trở về, nhìn thấy chồng và con khỏe mạnh, vui vẻ, đó mới là điều khiến tôi hạnh phúc nhất', cô cho hay.

Theo kiến trúc sư, 'biệt thự đôi' không chỉ là câu chuyện về kiến trúc. Đó còn là câu chuyện về khoảng cách giữa các thế hệ được giữ để mỗi người có không gian riêng, nhưng vẫn đủ gần để cảm nhận mình luôn thuộc về một mái nhà.

Diễm My sinh năm 1990, Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, bắt đầu đóng phim từ nhỏ, sau đó tham gia Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô nổi danh qua các phim Mỹ nhân kế, Gái già lắm chiêu, Cô Ba Sài Gòn, Tình yêu và tham vọng.

Cuối năm 2023, kết hôn với doanh nhân Vinh Nguyễn sau thời gian dài hẹn hò và hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Tháng 1/2025, họ công bố tin vui có con trai đầu lòng. Lần đầu làm mẹ ở tuổi 35, diễn viên cho biết cô có nhiều bỡ ngỡ và lo lắng, dù chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt kiến thức qua sách báo và kinh nghiệm từ bạn bè.

Ảnh: Quang Trần