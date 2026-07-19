Con gái 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' tuổi 11

Trên trang cá nhân mới đây, tài tử Dingdong Dantes đăng ảnh con gái Zia (trái) chụp cùng cô bạn. Ở tuổi 11, Zia có vóc dáng cao vọt, gương mặt cá tính. Bé gái được nhận xét 'thừa hưởng cả đường nét của bố và mẹ', thể chất trông khỏe khoắn, lanh lợi. 'Zia đã khác nhiều vẻ nhỏ nhắn, điệu đà ngày nhỏ', một bình luận viết.

Zia có đôi chân dài, biểu cảm vui vẻ khi đi chơi với Sienna Stevens - đóng con gái của bố Dantes trong phim 'The Master Cutter, Sienna Stevens'.

Hai cô bé thử tài vẽ tranh. 'Zia đã lớn như vậy rồi', 'Zia đã thay đổi không nhận ra'... các bình luận trên Instagram nói. Marian tiết lộ, Zia rất yêu thích thể thao, bơi lội. Cô bé thường xuyên tham gia các lớp học và giải đấu dành cho thiếu nhi, đạt được những thành tích đáng khích lệ. Ngoài ra, Zia còn yêu thích cưỡi ngựa, đạp xe và nhiều hoạt động ngoài trời nhằm rèn luyện sức khỏe, sự tự tin và tinh thần kỷ luật.

Dantes chụp cùng hai con gái.

Hai bé gái làm bánh. Zia Dantes (tên đầy đủ Maria Letizia Dantes), sinh ngày 23/11/2015, là con gái đầu lòng của cặp nghệ sĩ nổi tiếng Philippines Marian Rivera và Dingdong Dantes. Ngay từ khi còn nhỏ, Zia đã nhận được sự quan tâm lớn của công chúng nhờ vẻ ngoài đáng yêu, sự tự tin và tính cách năng động. Không chỉ xuất hiện cùng bố mẹ trong nhiều sự kiện và chiến dịch quảng bá, cô bé còn được biết đến là một em nhỏ có niềm yêu thích khám phá và phát triển nhiều lĩnh vực.

Nam diễn viên Dingdong Dantes tiết lộ đã có một thời gian rất vui bên con gái ruột Zia và con gái màn ảnh Sienna Stevens.