Chung kết Hoa hậu Nga 2025 đã diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Anastasia Venza. Cô giành quyền đại diện nước Nga tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11.

Anastasia Venza đã vượt qua 49 thí sinh để giành danh hiệu cao quý. Venza sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá một triệu rúp và quyền đại diện cho đất nước mình tại các sự kiện quốc tế.

Tân Hoa hậu Nga năm nay 22 tuổi, cao 1,74 m, đang theo học tại Đại học Y khoa quốc gia Moscow. Cô có sở thích cưỡi ngựa và đã chơi bóng chuyền nhiều năm.

Hơn 200 cô gái trẻ đến từ 40 vùng miền trên cả nước đã đăng ký tham dự vòng sơ khảo Hoa hậu Nga 2025. Vòng chung kết có sự tham dự của 50 thí sinh. Với tiêu chí tuyển chọn khắt khe, người đăng quang danh hiệu Hoa hậu Nga được xem là cô gái đẹp nhất nước Nga.

Anastasia Venza có vẻ đẹp hiện đại và quyến rũ. Với việc giành danh hiệu Hoa hậu Nga, cô có quyền tham dự cả hai cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Thế giới.

Với nhan sắc nóng bỏng, người đẹp được nhận xét phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Trên trang cá nhân, tân Hoa hậu Nga chia sẻ sở thích cưỡi ngựa. Cô cũng đam mê tập bóng chuyền, tập gym nên có hình thể săn chắc, quyến rũ.

Ngoài đời, Anastasia Venza có phong cách thời trang hiện đại, sexy. Cô nổi bật với mái tóc vàng và đôi mắt cuốn hút.

Hoa hậu Nga là cuộc thi lâu đời được tổ chức từ năm 1993. Tại Nga, Hoa hậu Nga là cuộc thi uy tín, có tiêu chí tuyển chọn khắt khe. Hàng năm, Hoa hậu Nga thu hút hàng ngàn thí sinh nộp hồ sơ tham dự.

Hoa hậu Nga được biết đến với tiêu chí tuyển chọn gắt gao. Năm 2023, ban tổ chức ban hành quy chế yêu cầu thí sinh tham gia cuộc thi phải có chiều cao tối thiểu 1,73 m. Nhiều khán giả cho rằng đây là tiêu chí quá cao đối với một cuộc thi nhan sắc.

Bên cạnh đó, quy định về độ tuổi dự thi Hoa hậu Nga cũng gây tranh cãi. Theo đó, thí sinh phải nằm trong độ tuổi từ 17 đến 23 tuổi. Yếu tố này được cho là không bắt kịp xu thế hiện nay khi những năm gần đây, nhiều người đẹp đăng quang hoa hậu ở độ tuổi ngoài 24 không phải là chuyện hiếm gặp.

Năm 2024, danh hiệu Hoa hậu Nga đã thuộc về Valentina Alekseeva. Sau đó, cô đại diện Nga tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2024 ở Mexico và đã lọt vào top 12 chung cuộc. Đây là thành tích ấn tượng nhất của Nga trong những năm gần đây tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.