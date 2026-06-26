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Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m

Sự kiện: Thời trang Phương Trinh Jolie

Mia, con gái 13 tuổi của Phương Trinh Jolie, diện đầm ngắn tôn chân dài khi đi sự kiện cùng bố mẹ, hôm 24/6.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 1

Phương Trinh Jolie đưa con gái Mia đến chúc mừng chồng, diễn viên Lý Bình, khai trương cơ sở kinh doanh tại TP HCM.

Sự xuất hiện của hai mẹ con thu hút chú ý khi Mia ngày càng ra dáng thiếu nữ với chiều cao nổi bật.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 2

Phương Trinh cho biết hiện con gái cô đã cao vượt mẹ, chạm mốc 1,7 m.

Từ nhỏ, Mia được chăm sóc dinh dưỡng tốt và tập thể dục, chơi các môn thể thao như bơi lội, yoga...

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 3

'Tôi tự hào khi con đẹp, cao, toát ra năng lượng rất riêng, nhưng cũng chới với vì vẫn nhớ hồi con còn bé xíu. Thời gian trôi nhanh lắm, nhìn Mia hôm nay, tôi cứ nghĩ phải tranh thủ từng khoảnh khắc bên con", diễn viên nói.

Cô nhận xét con có tính cách điềm tĩnh, ít ồn ào nhưng quyết tâm theo đuổi đến cùng những điều mình muốn. Vợ chồng cô luôn tôn trọng ước mơ của con và sẵn sàng ủng hộ nếu bé muốn gia nhập showbiz.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 4

Phương Trinh Jolie và Lý Bình tình tứ trên thảm đỏ.

Ca sĩ cho biết chồng luôn đồng hành cùng cô trên hành trình nuôi dạy các con, đặc biệt là Mia đang ở 'tuổi ẩm ương'.

'Anh ấy không cố làm bạn với con theo kiểu gượng ép, mà lắng nghe, không áp đặt. Mia cảm nhận được điều đó nên rất yêu quý cha dượng', cô cho hay.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 5

Bà mẹ ba con được khen nhuận sắc dù trải qua nhiều lần sinh nở.

Cô tiết lộ biết bí quyết là giữ lối sống tích cực, chăm tập yoga và cân bằng giữa công việc, gia đình và thời gian riêng cho bản thân.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 6

Sự kiện khai trương của Lý Bình còn có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như MC Hoàng Oanh và 'chị đẹp' Huyền Baby.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 7

Hoàng Oanh tôn nhan sắc với các trang sức kim cương.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 8

Huyền Baby hội ngộ Hạnh Sino.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 9

MC Phương Mai vừa là khách mời, vừa đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.

Con gái tuổi teen của Phương Trinh Jolie khoe chiều cao 1,7 m - 10

Các người đẹp quây quần, hàn huyên tại sự kiện.

Gái ba con Phương Trinh Jolie lộ cơ bụng đẹp như tạc tượng
Gái ba con Phương Trinh Jolie lộ cơ bụng đẹp như tạc tượng

Phương Trinh Jolie – “gái ba con” nổi tiếng showbiz Việt chia sẻ loạt hình ảnh khoe vóc dáng gợi cảm cùng cơ bụng săn chắc đáng mơ ước.

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Theo Lam Trà ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/06/2026 12:56 PM (GMT+7)
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