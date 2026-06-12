Jennifer Phạm: 'Tôi chủ động nhắn anh Dũng để con có lễ tốt nghiệp trọn vẹn'

"Đó là chuyện nên làm", Jennifer Phạm nói với Ngôi Sao về việc chủ động liên hệ chồng cũ. Theo hoa hậu, Bảo Nam rất hạnh phúc khi cột mốc quan trọng ở tuổi 18 có sự hiện diện đầy đủ những người thân yêu.

Jennifer Phạm và chồng cũ - ca sĩ Quang Dũng - bên con tại buổi lễ tốt nghiệp hôm 10/6 ở California (Mỹ).

Không chỉ Quang Dũng từ Việt Nam sang Mỹ, doanh nhân Đức Hải - chồng hiện tại của Jennifer - cũng đưa các con sang chung vui cùng anh trai. Em trai cô cùng vợ và con gái nhỏ từ San Jose, trong khi em gái từ Lancaster trở về dự lễ.

Với Jennifer, đây đều là những người đã chứng kiến Bảo Nam lớn lên, đồng hành và có ảnh hưởng lớn đến con trai cô. Bố mẹ người đẹp xúc động khi đại gia đình ba thế hệ quây quần trong ngày đặc biệt của cháu ngoại.

"Bảo Nam thiệt thòi hơn các em nên cả nhà luôn cố gắng dành cho con những điều tốt nhất trong khả năng", cô nói.

Quang Dũng và các thành viên gia đình Jennifer Phạm cùng có mặt tại lễ tốt nghiệp cấp ba của Bảo Nam.

Jennifer và Quang Dũng từ lâu duy trì mối quan hệ văn minh để con nhận đủ tình yêu thương từ cả bố lẫn mẹ. Doanh nhân Đức Hải cũng luôn ủng hộ điều này. Quang Dũng từng chia sẻ anh yên tâm khi con trai có cuộc sống ổn định tại Mỹ và được chăm sóc chu đáo. Anh và vợ cũ chung quan điểm để con phát triển tự nhiên, thoải mái chọn con đường mình thích.

Ở tuổi 18, Bảo Nam cao 1,9 m, được nhận xét thừa hưởng nhiều nét giống bố về ngoại hình. Jennifer tiết lộ con trai đã nhận thư mời nhập học từ một số trường đại học tại Mỹ và đang cân nhắc lựa chọn. Chàng trai đam mê vật lý, định hướng theo con đường nghiên cứu.

Jennifer Phạm sang Mỹ từ giữa tháng 5 để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của con. Ngoài việc đưa Bảo Nam tham quan nhiều trường đại học, cô còn thực hiện mong muốn của con khi cùng gia đình sang Canada theo dõi chặng đua Công thức 1 tại Montreal như phần thưởng cho bốn năm học phổ thông đạt thành tích tốt.

Doanh nhân Đức Hải - chồng hiện tại của Jennifer Phạm - đưa các con sang Mỹ mừng anh trai tốt nghiệp.

Bảo Nam sinh năm 2008, là con chung của Jennifer Phạm và Quang Dũng. Sau khi bố mẹ ly hôn, cậu chủ yếu sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ, từng có thời gian về Việt Nam sống với mẹ trước khi trở lại Mỹ năm 2020.

Quang Dũng tên thật là Thái Văn Dũng, sinh năm 1975 ở Gia Lai (Bình Định cũ). Năm 1997, anh từng tham dự cuộc thi "Tiếng hát Truyền hình Bình Định" và đạt giải nhì. Năm 1998, Quang Dũng được Sở Văn hóa tỉnh cử làm đại diện tham dự cuộc thi "Giọng hát hay các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên" tại Huế và anh đã giành một huy chương vàng. Sau đó, anh vào TP HCM hát ở các phòng trà, nổi tiếng với giọng hát trầm lắng, phong cách lịch lãm. Anh kết hôn với Hoa hậu Jennifer Phạm, có con trai Bảo Nam năm 2008, ly hôn một năm sau đó.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Sau khi ly hôn Quang Dũng, cô kết hôn với doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có thêm ba con. Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC.