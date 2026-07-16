Vợ chồng Jennifer Phạm đưa ba con đi nghỉ hè ở châu Âu

Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết vợ chồng cô đưa ba con Na, Nu và Nấm sang Đức cách đây gần một tuần, sau hai tháng ở Mỹ bên con trai Bảo Nam và gia đình nhà ngoại.

Vợ chồng người đẹp ban đầu lên kế hoạch đưa Bảo Nam đi cùng nhưng con trai lớn muốn ở lại Mỹ để du lịch cùng nhóm bạn thân trước khi bắt đầu cuộc sống sinh viên. "Con đã đến tuổi thích đi riêng với bạn thay vì đi với ba mẹ nên vợ chồng tôi tôn trọng ý muốn của con", Jennifer Phạm cho biết.

Những ngày đầu ở châu Âu, gia đình Jennifer Phạm dành thời gian để khám phá ba thành phố của Đức là Hamburg, Schwerin và Lubeck.

Bà mẹ bốn con mê đắm các công trình kiến trúc của thành phố Hamburg.

Cô được bạn bè nhận xét trông như chị của con gái lớn - bé Na - khi cả hai chụp ảnh kỷ niệm tại một bảo tàng.

Người đẹp sinh năm 1985 kết hợp quần short năng động cùng chất liệu với áo sơ mi oversized, túi xách cỡ lớn và sandals đế bằng để thuận tiện cho việc đi bộ cũng như trông nom ba con.

Na, con gái lớn của hoa hậu Jennifer Phạm và doanh nhân Đức Hải, năm nay học lớp 8, được nhận xét ra dáng thiếu nữ, càng lớn càng xinh đẹp khi thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Nu, con trai thứ của Jennifer Phạm, được mẹ nhận xét là "siêu quậy", từ nhỏ đã rất hiếu động và thích khám phá thế giới xung quanh.

Trong khi đó, bé út lại rất điệu đà và nữ tính. Bé thích trải nghiệm cùng bố mẹ hái dâu, việt quất tại một nông trại ở Đức cuối tuần qua.

Vợ chồng Jennifer Phạm tình tứ trước ống kính của con.

Hoa hậu cho biết mùa hè này với gia đình cô thật đặc biệt vì có những khoảnh khắc sum vầy bên người thân tại Mỹ và khám phá những địa điểm mới ở châu Âu. Sau Đức, vợ chồng cô sẽ đưa các con đến Đan Mạch để tận mắt chứng kiến những địa điểm gắn với nhiều câu chuyện cổ tích.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô kết hôn với doanh nhân Đức Hải năm 2012, sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân với ca sĩ Quang Dũng và có con trai Bảo Nam. Vợ chồng cô có ba con chung là Na (13 tuổi), Nu (10 tuổi), và Nấm (6 tuổi). Hiện người đẹp chủ yếu hoạt động với vai trò MC.