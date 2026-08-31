Trải nghiệm chưa từng có trên Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Sáng 30/8, 53 thí sinh vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại Ga Hà Nội, tham gia chương trình trải nghiệm đặc biệt. Báo Tiền Phong, Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổ chức trải nghiệm Chuyến tàu Độc lập nhân dịp Quốc khánh 2/9, hành trình 5 cửa ô, Thăng Long - Kinh Bắc.

Chuyến tàu Độc lập khởi hành từ Ga Hà Nội, đưa 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 về miền Kinh Bắc. Các cô gái được trải nghiệm không gian văn hóa sống động, nơi những câu chuyện về Hà Nội và vùng Kinh Bắc được giới thiệu qua kiến trúc, âm nhạc, ẩm thực và các hình thức nghệ thuật truyền thống.

Các thí sinh ở Bắc Ninh cho biết họ háo hức ngay khi biết hành trình Hà Nội 5 cửa ô sẽ đưa đoàn về quê hương. "Tôi vui khi thí sinh được người dân địa phương chào đón bằng tình cảm nồng nhiệt. Với Mai Hoa, đây không chỉ là chuyến tàu du lịch mà còn là hành trình văn hóa, giúp cô lần đầu được nghe hát xẩm, hát chèo trong không gian đặc biệt và tìm hiểu sâu hơn về những vùng di sản", Mai Hoa chia sẻ.

Các cô gái cảm ơn ban tổ chức tạo điều kiện để các thí sinh học hỏi, kết nối những giá trị văn hóa trên hành trình từ Thăng Long đến Kinh Bắc.

Họ chia sẻ niềm tự hào, vinh dự khi được tham gia chuyến tàu di sản mang tên Độc lập trong vai trò thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Không gian với nhiều lá cờ Tổ quốc và những thông điệp hướng tới ngày 2/9 khiến các cô gái cảm nhận rõ không khí của mùa thu độc lập ngay từ lúc bước lên tàu.

Điều làm các thí sinh bất ngờ là sự đón tiếp của người dân tại những điểm đoàn đi qua. Hàng trăm người đã chờ từ sáng sớm đến trưa dưới thời tiết nắng nóng, dành cho các cô gái nhiều lời hỏi thăm, động viên và cổ vũ. Thí sinh cảm nhận rõ sự mến khách, nồng hậu của người dân Bắc Ninh.

Đoàn tàu Hà Nội 5 cửa ô được thiết kế với nhiều không gian gợi nhắc đời sống và kiến trúc Hà Nội qua các thời kỳ. Trong hành trình, thí sinh có thể di chuyển giữa các khu vực, quan sát cảnh vật dọc tuyến đường sắt, tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật thay vì chỉ ngồi cố định tại một vị trí.

Yến Trang gọi đây là “hành trình đánh thức ký ức trên Chuyến tàu Độc lập - Hà Nội 5 cửa ô”. Cô cho biết trải nghiệm trong không gian gợi nhắc văn hóa Hà Nội xưa mang đến cho cô niềm tự hào về truyền thống dân tộc. Cô kỳ vọng hành trình kết nối di sản tiếp tục được lan tỏa tới đông đảo người dân và du khách.

Những tấm vé trở thành vật lưu niệm của thí sinh sau chuyến đi. Từ Ga Hà Nội, đoàn tàu đi qua cầu Long Biên, hướng tới Ga Từ Sơn trước khi các cô gái tiếp tục di chuyển đến Đền Đô, đình Đồng Kỵ và Bảo tàng Nam Hồng để tìm hiểu lịch sử triều Lý, Quan họ, tranh Đông Hồ, thư pháp và bánh phu thê.

Tại toa Ô Cầu Dền, không gian Hà Nội xưa được tái hiện qua điện thoại bàn, máy thu thanh cùng nhiều đồ dùng kỷ niệm. Cách bài trí giúp các thí sinh tiếp cận lịch sử qua hình ảnh, hiện vật gần gũi, thay vì chỉ nghe giới thiệu bằng lời.

Khu vực mang tên “Cửa hàng mậu dịch - Kỷ niệm mới” gợi lại giai đoạn trong đời sống người dân Thủ đô. Biển hiệu, xe đạp và các vật dụng cũ được sắp đặt thành điểm trải nghiệm, giúp hành khách hình dung rõ hơn về không gian sinh hoạt của Hà Nội trong quá khứ.

Thí sinh cho biết việc gặp gỡ, trò chuyện với một số du khách Nga ngay trên tàu cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Những trải nghiệm như tàu 5 cửa ô góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý, đưa văn hóa Việt đến gần du khách bằng trải nghiệm trực tiếp.

Đối với những cô gái lần đầu đến Hà Nội, việc trải nghiệm trên chuyến tàu nhân dịp Quốc khánh 2/9 mang lại nhiều cảm xúc tự hào.

Hành trình không dừng ở trải nghiệm đường sắt mà còn đưa thí sinh qua nhiều địa danh gắn với lịch sử, văn hóa như cầu Long Biên, Đền Đô và đình Đồng Kỵ. Các thí sinh mong muốn trở thành đại sứ du lịch, góp phần giới thiệu vẻ đẹp di sản cùng sự nồng hậu, mến khách của người dân Bắc Ninh.

Ẩm thực là một phần trong trải nghiệm trên Chuyến tàu Độc lập. Các thí sinh được thưởng thức xôi cốm, bánh rán, nước vối cùng một số thức quà gắn với mùa thu Hà Nội. Các cô gái cho rằng sự chu đáo của ban tổ chức và giúp hành khách cảm nhận văn hóa bằng nhiều giác quan.

Nhiều thí sinh nhận xét đội ngũ nhân viên nhà ga và nhân viên phục vụ trên tàu nhiệt tình, hướng dẫn thí sinh ở từng hoạt động. Điều ấn tượng nhất ở các cô gái là hàng trăm người dân chờ đón đoàn giữa thời tiết nắng nóng, liên tục dành lời khen, hỏi thăm và động viên các cô gái ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hoàn thành chặng đường sắt từ Hà Nội đến Từ Sơn, 53 thí sinh tiếp tục hành trình khám phá vùng Kinh Bắc. Tại Đền Đô, đoàn nghe giới thiệu về Chiếu dời đô, dâng hương Bát vị tiên vương triều Lý, sau đó trải nghiệm văn hóa tại đình Đồng Kỵ và Bảo tàng Nam Hồng. Chuyến đi góp phần giúp các cô gái hiểu thêm về lịch sử, con người và những giá trị di sản được gìn giữ qua nhiều thế hệ.