53 thí sinh học phong thái chuẩn hoa hậu, từ cách uống nước

Sáng 9/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia buổi đào tạo về phong thái, nghi thức cùng chuyên gia Trần Bích Ngọc - nhà sáng lập GINA Học viện Nghi thức và Phong thái.

Đây là những kỹ năng được áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày, giao tiếp cũng như khi xuất hiện trước công chúng.

Theo chuyên gia Trần Bích Ngọc, phong thái không chỉ nằm ở vẻ ngoài hay một dáng đi đẹp. Cách một người đứng, ngồi, chào hỏi, trò chuyện, sử dụng ánh mắt, nụ cười hay những cử chỉ nhỏ đều góp phần tạo nên hình ảnh của họ.

Ngay cả cách uống nước cũng được hướng dẫn kỹ lưỡng. Từ tư thế cầm ly, cách đưa ly lên môi đến việc giữ dáng khi uống, các thí sinh được nhắc chú ý đến sự tự nhiên, nhẹ nhàng và kín đáo trong từng động tác.

Bên cạnh đó, các cô gái được thực hành cách đi, đứng, ngồi và chào hỏi trong những tình huống giao tiếp khác nhau.

Với tư thế đứng, chuyên gia giới thiệu ba dáng cơ bản theo vị trí chân 10h, 12h và 2h. Những thay đổi nhỏ về hướng chân, trọng tâm cơ thể giúp thí sinh tạo dáng phù hợp với từng hoàn cảnh mà vẫn giữ sự tự nhiên.

Khi ngồi, các thí sinh được hướng dẫn giữ lưng thẳng, đầu ngẩng cao, mở vai và duy trì tư thế cân bằng. Mục tiêu không phải tạo ra một khuôn mẫu cứng nhắc mà giúp các cô gái hình thành thói quen giữ cơ thể đúng tư thế trong giao tiếp.

Nụ cười cũng là nội dung được chú trọng. Các thí sinh được hướng dẫn thực hành 5 cấp độ nụ cười, phù hợp với những hoàn cảnh khác nhau, từ giao tiếp thông thường đến khi xuất hiện trước công chúng.

Theo chuyên gia Trần Bích Ngọc, một trong những điều quan trọng nhất khi rèn phong thái là khả năng duy trì sự chỉn chu trong mọi hoàn cảnh.

“Ngay cả những lúc mệt mỏi nhất cũng phải giữ sự thanh lịch”, chuyên gia Bích Ngọc nhấn mạnh, đồng thời khuyến khích các thí sinh chú ý đến từng cử chỉ nhỏ trong sinh hoạt và giao tiếp.

Bởi trong hành trình Hoa hậu Việt Nam, các thí sinh không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn tham gia nhiều hoạt động, gặp gỡ người dân, giao lưu với khách mời, làm việc theo nhóm và liên tục đứng trước ống kính.

Trong những hoàn cảnh ấy, phong thái được thể hiện không chỉ qua những khoảnh khắc được chuẩn bị trước mà còn ở cách ứng xử tự nhiên khi không có sự chuẩn bị.

Các kỹ năng về nghi thức vì vậy được xem là một phần giúp thí sinh hoàn thiện hình ảnh cá nhân. Một lời chào đúng mực, ánh mắt khi giao tiếp, cách ngồi trong một cuộc trò chuyện hay cách sử dụng đồ dùng trên bàn ăn đều có thể tạo nên ấn tượng về sự tự tin và tinh tế.

Chuyên gia Trần Bích Ngọc cũng đưa ra lời khuyên các thí sinh không nên quá tập trung vào việc so sánh mình với những người khác. Thay vào đó, mỗi cô gái cần hiểu điểm mạnh, điểm chưa hoàn thiện của bản thân để từng bước cải thiện.

“Hãy là chính mình và tốt hơn mỗi ngày, không cần so sánh với ai”, chuyên gia Trần Bích Ngọc nhắn nhủ.

Thông qua những buổi đào tạo như vậy, các thí sinh được kỳ vọng không chỉ có thêm kỹ năng để xuất hiện trước công chúng mà còn hình thành thói quen ứng xử thanh lịch trong đời sống thường ngày. Phong thái theo đó không phải điều có thể tạo dựng chỉ trong một vài buổi học mà cần được rèn luyện liên tục để trở thành phản xạ tự nhiên.

Sau buổi học, nhiều thí sinh cho biết họ nhận ra phong thái không chỉ được thể hiện trên sân khấu mà còn bắt đầu từ những thói quen rất nhỏ trong đời sống hằng ngày. Cách đứng, ngồi, giao tiếp hay đơn giản là cách cầm ly nước đều cần sự chủ động và ý thức về hình ảnh của bản thân.

Một số cô gái cho rằng trước đây họ thường chú ý nhiều hơn đến trang phục, make-up hay kỹ năng trình diễn, nhưng buổi học giúp họ hiểu rằng sự thanh lịch còn nằm ở cách một người kiểm soát cơ thể và ứng xử trong từng tình huống.

Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Dung (SBD 425) chia sẻ bài tập thực hành giúp cô nhận ra những điểm chưa hoàn thiện của bản thân. Việc duy trì tư thế đúng, kiểm soát nụ cười hay ánh mắt khi giao tiếp ban đầu có thể chưa tự nhiên, nhưng nếu luyện tập thường xuyên sẽ dần trở thành thói quen.