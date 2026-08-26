Vẻ đẹp nguyên bản của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam ở Tây Bắc

Trong hành trình khám phá Lai Châu, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt chân đến bản Nà Phát và cánh đồng Bình Lư.

Các người đẹp ấn tượng với cảnh sắc núi rừng, những bản làng nằm giữa thung lũng và cánh đồng xanh ngát trải dài.

Các cô gái được bà con chào đón, trò chuyện. Họ có thêm dịp tìm hiểu về đời sống bản địa. Với nhiều thí sinh, đây là dịp để cảm nhận nhịp sống của bản làng vùng cao.

“Em thích cảm giác được đi giữa bản làng, nhìn thấy cuộc sống của người dân và trò chuyện với mọi người. Không gian ở đây yên bình, khác hẳn nhịp sống thường ngày của chúng em”, thí sinh Bùi Mai Linh chia sẻ.

Với Hoa khôi Đại học Ngoại Thương - Lê Phương Nghi, những trải nghiệm ở Lai Châu cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

Người dân nồng nhiệt ghi lại khoảnh khắc gặp gỡ các cô gái Hoa hậu Việt Nam.

Nhiều thí sinh ấn tượng với sự chân thành, cởi mở của người dân Lai Châu suốt hành trình trải nghiệm.

Giữa sắc xanh của đồng lúa và núi rừng, 53 cô gái hào hứng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình về Tây Bắc.

“Mỗi địa điểm đi qua đều cho cảm xúc khác nhau. Bình Lư khiến em nhớ bởi sự bình dị. Em rất vui vì cuộc thi cho chúng em cơ hội được đi, được nhìn và được trải nghiệm những điều mà có thể trước đây chưa từng nghĩ mình có cơ hội trải qua”, Bùi Mai Linh nói.

"Núi đồi, ruộng lúa và bản làng tạo thành khung cảnh bình yên. Em nghĩ đây là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình Hoa hậu Việt Nam”, thí sinh Trương Văn Tú Tâm chia sẻ.

Không gian bình yên, những ngôi nhà nép dưới chân núi cùng sự thân thiện của người dân địa phương mang đến cho các thí sinh trải nghiệm gần gũi. Là một trong những cô gái ít tuổi nhất cuộc thi, Vũ Lâm Bảo Chi (SBD 108) thích thú khi được ghé thăm nhiều danh thắng nổi tiếng của Lai Châu.

Nụ cười rạng rỡ của thí sinh Phạm Lê Ái Linh (SBD 826) và Trương Văn Tú Tâm (SBD 976) khi đặt chân tới cánh đồng Bình Lư.

Thí sinh Nguyễn Diệu Chi (SBD 180) rạng rỡ khoe vẻ đẹp nguyên bản.

Dương Quỳnh Trang (SBD 668) là thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay với số đo 1,8 m. Cô vừa tốt nghiệp THPT và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Lê Kim Ngân (SN 2006, Hà Nội) là sinh viên năm thứ hai, ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - ULIS (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Nguyễn Yến Trang (SN 2006, Hà Nội) là sinh viên ngành sư phạm tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.