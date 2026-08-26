Vẻ đẹp nguyên bản của 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam ở Tây Bắc
Những thí sinh tuổi 18, đôi mươi của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khoe nhan sắc trong trẻo giữa đồng lúa đang mùa trổ bông ở Bình Lư, Lai Châu. Sau những giờ tập luyện ở nhà chung, khoảng thời gian về với thiên nhiên và bà con Lai Châu ghi dấu những kỷ niệm đẹp trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
Trong hành trình khám phá Lai Châu, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đặt chân đến bản Nà Phát và cánh đồng Bình Lư.
Các người đẹp ấn tượng với cảnh sắc núi rừng, những bản làng nằm giữa thung lũng và cánh đồng xanh ngát trải dài.
“Em thích cảm giác được đi giữa bản làng, nhìn thấy cuộc sống của người dân và trò chuyện với mọi người. Không gian ở đây yên bình, khác hẳn nhịp sống thường ngày của chúng em”, thí sinh Bùi Mai Linh chia sẻ.
Với Hoa khôi Đại học Ngoại Thương - Lê Phương Nghi, những trải nghiệm ở Lai Châu cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Không gian bình yên, những ngôi nhà nép dưới chân núi cùng sự thân thiện của người dân địa phương mang đến cho các thí sinh trải nghiệm gần gũi. Là một trong những cô gái ít tuổi nhất cuộc thi, Vũ Lâm Bảo Chi (SBD 108) thích thú khi được ghé thăm nhiều danh thắng nổi tiếng của Lai Châu.
Nụ cười rạng rỡ của thí sinh Phạm Lê Ái Linh (SBD 826) và Trương Văn Tú Tâm (SBD 976) khi đặt chân tới cánh đồng Bình Lư.
Thí sinh Nguyễn Diệu Chi (SBD 180) rạng rỡ khoe vẻ đẹp nguyên bản.
Dương Quỳnh Trang (SBD 668) là thí sinh cao nhất cuộc thi năm nay với số đo 1,8 m. Cô vừa tốt nghiệp THPT và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Đại học Kinh tế Quốc dân.
Lê Kim Ngân (SN 2006, Hà Nội) là sinh viên năm thứ hai, ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trường Đại học Ngoại ngữ - ULIS (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Nguyễn Yến Trang (SN 2006, Hà Nội) là sinh viên ngành sư phạm tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam hào hứng thử trang phục, đội khăn, đeo gùi của người dân tộc Mông.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/08/2026 13:16 PM (GMT+7)