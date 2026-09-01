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Sàn catwalk đặc biệt của 53 nhan sắc Hoa hậu Việt Nam giữa Ga Hà Nội

Sự kiện: Hoa hậu Việt Nam

Trong trang phục áo dài, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 catwalk ở Ga Hà Nội, thu hút sự chú ý của các du khách tham gia Chuyến tàu độc lập 5 cửa ô. Không gian nhà ga vốn quen thuộc trở nên rộn ràng khi những người đẹp xuất hiện, sải bước giữa tiếng còi tàu và dòng người qua lại.

Ngày 30/8, Ga Hà Nội trở thành điểm đến đặc biệt của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong tà áo dài, các cô gái lần lượt xuất hiện, tạo nên màn catwalk giữa không gian nhà ga tấp nập.
Ngày 30/8, Ga Hà Nội trở thành điểm đến đặc biệt của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong tà áo dài, các cô gái lần lượt xuất hiện, tạo nên màn catwalk giữa không gian nhà ga tấp nập.
Ngày 30/8, Ga Hà Nội trở thành điểm đến đặc biệt của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong tà áo dài, các cô gái lần lượt xuất hiện, tạo nên màn catwalk giữa không gian nhà ga tấp nập.
Sự xuất hiện của dàn thí sinh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đông đảo du khách. Nhiều hành khách đang chờ tàu bất ngờ trước hình ảnh những cô gái trẻ trong trang phục truyền thống.
Sự xuất hiện của dàn thí sinh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đông đảo du khách. Nhiều hành khách đang chờ tàu bất ngờ trước hình ảnh những cô gái trẻ trong trang phục truyền thống.
Sự xuất hiện của dàn thí sinh nhanh chóng thu hút ánh nhìn của đông đảo du khách. Nhiều hành khách đang chờ tàu bất ngờ trước hình ảnh những cô gái trẻ trong trang phục truyền thống.
Du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc thướt tha của các thí sinh sải bước giữa nhà ga hơn 100 tuổi. Một số người bất ngờ khi bắt gặp màn catwalk ngay tại nhà ga và dành cho các cô gái tràng vỗ tay cổ vũ.
Du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc thướt tha của các thí sinh sải bước giữa nhà ga hơn 100 tuổi. Một số người bất ngờ khi bắt gặp màn catwalk ngay tại nhà ga và dành cho các cô gái tràng vỗ tay cổ vũ.
Du khách tranh thủ dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc thướt tha của các thí sinh sải bước giữa nhà ga hơn 100 tuổi. Một số người bất ngờ khi bắt gặp màn catwalk ngay tại nhà ga và dành cho các cô gái tràng vỗ tay cổ vũ.
Không ít thí sinh bày tỏ đây là lần đầu họ được trình diễn áo dài trong một không gian đặc biệt như Ga Hà Nội.
Không ít thí sinh bày tỏ đây là lần đầu họ được trình diễn áo dài trong một không gian đặc biệt như Ga Hà Nội.
Không ít thí sinh bày tỏ đây là lần đầu họ được trình diễn áo dài trong một không gian đặc biệt như Ga Hà Nội.
Không ít thí sinh bày tỏ đây là lần đầu họ được trình diễn áo dài trong một không gian đặc biệt như Ga Hà Nội.
Không ít thí sinh bày tỏ đây là lần đầu họ được trình diễn áo dài trong một không gian đặc biệt như Ga Hà Nội.

Sàn catwalk đặc biệt của 53 nhan sắc Hoa hậu Việt Nam giữa Ga Hà Nội - 11

Một số thí sinh chia sẻ cảm thấy hồi hộp khi lần đầu catwalk giữa đông người, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Những tiếng vỗ tay và sự cổ vũ từ du khách trở thành nguồn động viên với các cô gái. Kể từ khi vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam, họ trải qua nhiều giờ học catwalk với chuyên gia.

Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô mang đến bối cảnh giàu tính biểu tượng. Ga Hà Nội gắn với lịch sử, ký ức và những hành trình của nhiều thế hệ người Việt. Sự xuất hiện của thí sinh hoa hậu trong tà áo dài tạo nên hình ảnh giao thoa giữa truyền thống và thế hệ trẻ.
Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô mang đến bối cảnh giàu tính biểu tượng. Ga Hà Nội gắn với lịch sử, ký ức và những hành trình của nhiều thế hệ người Việt. Sự xuất hiện của thí sinh hoa hậu trong tà áo dài tạo nên hình ảnh giao thoa giữa truyền thống và thế hệ trẻ.
Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô mang đến bối cảnh giàu tính biểu tượng. Ga Hà Nội gắn với lịch sử, ký ức và những hành trình của nhiều thế hệ người Việt. Sự xuất hiện của thí sinh hoa hậu trong tà áo dài tạo nên hình ảnh giao thoa giữa truyền thống và thế hệ trẻ.
Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô mang đến bối cảnh giàu tính biểu tượng. Ga Hà Nội gắn với lịch sử, ký ức và những hành trình của nhiều thế hệ người Việt. Sự xuất hiện của thí sinh hoa hậu trong tà áo dài tạo nên hình ảnh giao thoa giữa truyền thống và thế hệ trẻ.
Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 cô gái liên tục được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống.
Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 cô gái liên tục được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống.
Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 cô gái liên tục được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống.
Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 cô gái liên tục được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống.
Trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 cô gái liên tục được trải nghiệm hoạt động ý nghĩa gắn với văn hóa, lịch sử và đời sống.
Màn sải bước góp phần tạo nên không khí trẻ trung cho Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô, nơi những giá trị lịch sử được kết nối với thế hệ trẻ.
Màn sải bước góp phần tạo nên không khí trẻ trung cho Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô, nơi những giá trị lịch sử được kết nối với thế hệ trẻ.
Màn sải bước góp phần tạo nên không khí trẻ trung cho Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô, nơi những giá trị lịch sử được kết nối với thế hệ trẻ.
Màn sải bước góp phần tạo nên không khí trẻ trung cho Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô, nơi những giá trị lịch sử được kết nối với thế hệ trẻ.
Màn sải bước góp phần tạo nên không khí trẻ trung cho Chuyến tàu Độc lập 5 cửa ô, nơi những giá trị lịch sử được kết nối với thế hệ trẻ.
Những tà áo dài thướt tha trên sân ga, giữa tiếng còi tàu và nhịp sống Hà Nội lưu lại nhiều hình ảnh đẹp trong hành trình các thí sinh tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Những tà áo dài thướt tha trên sân ga, giữa tiếng còi tàu và nhịp sống Hà Nội lưu lại nhiều hình ảnh đẹp trong hành trình các thí sinh tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Những tà áo dài thướt tha trên sân ga, giữa tiếng còi tàu và nhịp sống Hà Nội lưu lại nhiều hình ảnh đẹp trong hành trình các thí sinh tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Những tà áo dài thướt tha trên sân ga, giữa tiếng còi tàu và nhịp sống Hà Nội lưu lại nhiều hình ảnh đẹp trong hành trình các thí sinh tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Những tà áo dài thướt tha trên sân ga, giữa tiếng còi tàu và nhịp sống Hà Nội lưu lại nhiều hình ảnh đẹp trong hành trình các thí sinh tại vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Sau một ngày đi từ Ga Hà Nội về miền Kinh Bắc, điều đọng lại với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những khuôn hình trong tà áo dài. Đó còn là tiếng hát xẩm trên tàu, câu Quan họ ở Đền Đô, những cái nắm tay chào đón tại Đồng Kỵ và lớp trầm tích lịch sử trong hàng nghìn hiện vật ở Bảo tàng Nam Hồng.
Sau một ngày đi từ Ga Hà Nội về miền Kinh Bắc, điều đọng lại với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những khuôn hình trong tà áo dài. Đó còn là tiếng hát xẩm trên tàu, câu Quan họ ở Đền Đô, những cái nắm tay chào đón tại Đồng Kỵ và lớp trầm tích lịch sử trong hàng nghìn hiện vật ở Bảo tàng Nam Hồng.
Sau một ngày đi từ Ga Hà Nội về miền Kinh Bắc, điều đọng lại với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những khuôn hình trong tà áo dài. Đó còn là tiếng hát xẩm trên tàu, câu Quan họ ở Đền Đô, những cái nắm tay chào đón tại Đồng Kỵ và lớp trầm tích lịch sử trong hàng nghìn hiện vật ở Bảo tàng Nam Hồng.
Sau một ngày đi từ Ga Hà Nội về miền Kinh Bắc, điều đọng lại với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những khuôn hình trong tà áo dài. Đó còn là tiếng hát xẩm trên tàu, câu Quan họ ở Đền Đô, những cái nắm tay chào đón tại Đồng Kỵ và lớp trầm tích lịch sử trong hàng nghìn hiện vật ở Bảo tàng Nam Hồng.
Sau một ngày đi từ Ga Hà Nội về miền Kinh Bắc, điều đọng lại với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những khuôn hình trong tà áo dài. Đó còn là tiếng hát xẩm trên tàu, câu Quan họ ở Đền Đô, những cái nắm tay chào đón tại Đồng Kỵ và lớp trầm tích lịch sử trong hàng nghìn hiện vật ở Bảo tàng Nam Hồng.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khám phá chợ đêm, đốt lửa trại cùng đồng bào vùng cao Lai Châu
Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khám phá chợ đêm, đốt lửa trại cùng đồng bào vùng cao Lai Châu

Sau hành trình tại Hà Nội, 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 có những hoạt động ở vùng cao. Mỗi điểm đến đều được lựa chọn để giới thiệu những nét riêng...

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Theo Duy Nam - Trọng Tài - Hồng Vĩnh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/08/2026 21:43 PM (GMT+7)
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