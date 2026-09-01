Sàn catwalk đặc biệt của 53 nhan sắc Hoa hậu Việt Nam giữa Ga Hà Nội
Trong trang phục áo dài, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 catwalk ở Ga Hà Nội, thu hút sự chú ý của các du khách tham gia Chuyến tàu độc lập 5 cửa ô. Không gian nhà ga vốn quen thuộc trở nên rộn ràng khi những người đẹp xuất hiện, sải bước giữa tiếng còi tàu và dòng người qua lại.
Một số thí sinh chia sẻ cảm thấy hồi hộp khi lần đầu catwalk giữa đông người, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Những tiếng vỗ tay và sự cổ vũ từ du khách trở thành nguồn động viên với các cô gái. Kể từ khi vào nhà chung Hoa hậu Việt Nam, họ trải qua nhiều giờ học catwalk với chuyên gia.
Sau hành trình tại Hà Nội, 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 có những hoạt động ở vùng cao. Mỗi điểm đến đều được lựa chọn để giới thiệu những nét riêng...
Theo Duy Nam - Trọng Tài - Hồng Vĩnh ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/08/2026 21:43 PM (GMT+7)