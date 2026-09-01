Sàn catwalk đặc biệt của 53 nhan sắc Hoa hậu Việt Nam giữa Ga Hà Nội

Sau một ngày đi từ Ga Hà Nội về miền Kinh Bắc, điều đọng lại với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là những khuôn hình trong tà áo dài. Đó còn là tiếng hát xẩm trên tàu, câu Quan họ ở Đền Đô, những cái nắm tay chào đón tại Đồng Kỵ và lớp trầm tích lịch sử trong hàng nghìn hiện vật ở Bảo tàng Nam Hồng.