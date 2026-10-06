Chi Pu 'đụng' túi 600 triệu đồng với Đỗ Mỹ Linh

Ngày 4/10, Chi Pu dạo phố Paris trong chiếc đầm Lalavis, phối cùng túi Hermès Kelly mini màu trắng kem, tạo điểm nhấn cho phong cách.

Theo Vogue, mẫu túi Kelly gắn với hình ảnh Công nương Grace Kelly của Monaco. Năm 1956, bà từng dùng chiếc túi để che bụng bầu trước các tay săn ảnh. Câu chuyện này góp phần đưa thiết kế trở thành biểu tượng thời trang, trước khi Hermès chính thức đổi tên mẫu túi thành Kelly vào năm 1977.

Kelly được xem là một trong những thiết kế kinh điển của Hermès, nổi bật với kỹ nghệ chế tác thủ công và vị thế trong dòng túi xa xỉ có giá trị cao.

Theo SACLÀB, thiết kế được bán với giá khoảng 25.000 USD (khoảng 670 triệu đồng) nhưng thường xuyên hết hàng. Ảnh: SACLÀB

Tháng 11/2025, ca sĩ phối mẫu túi với đầm dài quét đất, kiểu dáng trễ vai cúp ngực.

Nhiều khán giả khen diện mạo 'xinh như công chúa' của Chi Pu. Một số người hâm mộ còn nhận xét trông Chi Pu không kém cạnh các hoa hậu.

Sau đó, cô diện mẫu túi này cùng đầm ren xuyên thấu của Montsand, đi kèm giày đế đỏ Christian Louboutin dự đám cưới Ruby Nguyễn và thiếu gia Phan Hoàng.

Đỗ Mỹ Linh cũng phối mẫu túi này với đầm lụa trễ vai khi dự sự kiện thời trang của Lê Thanh Hòa ở Hà Nội, hồi đầu tháng 10.

Mẫu túi từng được Mỹ Linh diện khi đi dự đám cưới bạn thân, cuối năm 2023. Hoa hậu phối kèm váy xếp nếp độn cầu vai thanh lịch mang đến tổng thể đồng nhất.

Tháng 8/2022, Mỹ Linh phối đầm hoa của Dolce and Gabbana với mẫu túi này trong chuyến du lịch cùng ông xã - Đỗ Vinh Quang tại Ý.

Thiết kế tối giản giúp cô phối cùng nhiều phong cách thời trang ở những dịp khác nhau.