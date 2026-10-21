15 phút tập luyện mỗi ngày giúp cơ thể dẻo dai, giảm mỡ thừa

1. Lợi ích của tập luyện ngắn đối với cơ thể

Nhiều người cho rằng tập luyện chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt khi vận động với cường độ cao hoặc kéo dài. Tuy nhiên, dành khoảng 15 phút mỗi ngày cho các bài tập nhẹ nhàng cũng có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, giúp giảm mỡ, nhất là khi duy trì đều đặn, giúp:

Khởi động cơ thể, tăng khả năng vận động: Các bài tập nhẹ nhàng giúp cơ thể làm quen với vận động, phù hợp với người ít hoạt động thể lực, người mới bắt đầu tập hoặc người cao tuổi. Cường độ cần điều chỉnh theo thể trạng và bệnh lý nếu có.

Thư giãn cơ, cải thiện tư thế: Các động tác kéo giãn và vận động linh hoạt giúp giảm cảm giác căng cứng cơ do ngồi lâu, cải thiện độ linh hoạt của khớp. Kết hợp bài tập tăng cường sức mạnh cơ lưng, bụng và vùng hông còn giúp hỗ trợ tư thế, hạn chế tình trạng đau mỏi do tư thế không phù hợp. Tuy nhiên, kéo giãn đơn thuần không thể khắc phục hoàn toàn gù lưng hoặc tình trạng ưỡn thắt lưng.

Hỗ trợ tuần hoàn: Vận động làm tăng lưu lượng máu đến các mô, đồng thời giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và tinh thần khi được duy trì thường xuyên.

Thường xuyên tập luyện nhẹ nhàng cũng giúp giảm mỡ, tăng sự dẻo dai cho cơ thể. Ảnh minh họa AI.

2. Gợi ý chuỗi chuyển động 15 phút cải thiện độ dẻo dai, giảm mỡ tại nhà

Chuỗi bài tập được thiết kế tối giản, dễ thực hiện ngay trên sàn nhà hoặc thảm tập mà không cần sự hỗ trợ của các dụng cụ phức tạp.

Có thể phân bổ thời gian tập luyện theo các bước cụ thể sau:

- Khởi động và giải phóng cột sống trong 3 phút: Bắt đầu bằng những chuyển động xoay nhẹ nhàng các khớp cổ, vai, cổ tay và cổ chân để làm nóng cơ thể. Sau đó, thực hiện động tác vươn hai tay lên cao, hít thở sâu rồi gập người mềm mại về phía trước để giải phóng áp lực cho toàn bộ đường cong cột sống.

- Tăng cường sức mạnh vùng cơ cốt lõi trong 4 phút: Thực hiện tư thế plank chống tay chắc chắn trên sàn nhà; giữ cơ thể nằm trên một đường thẳng từ đầu, lưng đến gót chân trong khoảng 30 - 45 giây cho mỗi lần thực hiện. Tư thế này giúp kích hoạt sâu vùng cơ bụng, cơ lưng dưới, củng cố sức mạnh cho phần thân giữa và hỗ trợ nâng đỡ cột sống tốt hơn.

- Tăng cường độ linh hoạt cho hông và đùi trong 5 phút: Chuyển sang các động tác hạ hông hoặc vươn dài chân để kéo giãn nhóm cơ đùi trước, cơ hông và gân kheo. Những chuyển động này giúp mở rộng tầm vận động của khớp háng, củng cố độ dẻo dai cho nửa thân dưới và hạn chế tình trạng đau nhức vùng chậu do ngồi nhiều.

- Thư giãn và hạ nhịp tim trong 3 phút: Kết thúc bài tập bằng các động tác thả lỏng toàn thân trên sàn. Kết hợp hít sâu và thở ra chậm rãi để đưa nhịp tim về trạng thái bình thường, giúp các nhóm cơ bắp vừa vận động có thời gian hồi phục nhanh chóng.

3. Chế độ chăm sóc kết hợp để duy trì sự dẻo dai lâu dài

Để các bài tập 15 phút phát huy tối đa hiệu quả, việc kết hợp với lối sống sinh hoạt và chế độ dinh dưỡng cân bằng đóng vai trò vô cùng quan trọng:

Bổ sung nước hợp lý: Sau khi tập, nên uống nước tùy theo mức độ ra mồ hôi và nhu cầu của cơ thể. Nước ấm hay nước ở nhiệt độ thường đều phù hợp. Với bài tập nhẹ kéo dài khoảng 15 phút, nước lọc thường đủ để bù lượng nước mất đi; không nhất thiết phải bổ sung thêm khoáng chất.

Dinh dưỡng hỗ trợ cơ bắp và làn da: Nên duy trì chế độ ăn đa dạng, có các loại đậu, rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu protein, vitamin, khoáng chất; cung cấp đủ protein giúp duy trì khối cơ, trong khi vitamin C và các chất dinh dưỡng khác góp phần bảo vệ sức khỏe làn da.

Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng: Người trưởng thành nên ngủ khoảng 7–9 giờ mỗi đêm để hỗ trợ phục hồi thể chất và duy trì sức khỏe. Đồng thời, cần dành thời gian thư giãn, kiểm soát căng thẳng và duy trì vận động đều đặn để cải thiện sức khỏe tổng thể.