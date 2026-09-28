Ngọc Loan xách túi gần 2 tỷ đồng dự đám cưới Anh Thư

Tối 26/9, người mẫu Ngọc Loan dự tiệc cưới của NTK Phạm Đăng Anh Thư và doanh nhân Trung Quốc Hoa Ngọc Phong, tại một trung tâm hội nghị sang trọng.

Cô chọn thiết kế dạ hội tông màu trang nhã, phần thân đầm phủ voan và đính pha lê tạo hiệu ứng bắt sáng. Bộ trang sức kim cương được tiết chế để không lấn át chiếc túi Mini Kelly màu vanille mà cô cầm trên tay. Ảnh: Facebook Ngọc Loan

Mẫu Hermès Vanille Matte Mississippiensis Alligator Mini Kelly 20 II Gold Hardware được sản xuất năm 2024.

Túi có kích thước rộng 20 cm, sử dụng da cá sấu Mississippiensis bề mặt lì, đi cùng phần cứng màu vàng. Thiết kế có dây đeo vai tháo rời và lớp lót da đồng tông. Ảnh: Facebook Ngọc Loan

Sotheby's hiện niêm yết mẫu túi ở mức 75.000 USD, tương đương khoảng 1,95 tỷ đồng. Ảnh: Sotheby’s

Tại tiệc cưới, Ngọc Loan không phải người đẹp duy nhất chú trọng phụ kiện. Lương Thùy Linh diện đầm lụa hai dây phối ren, kết hợp túi Croissant của Gia Studio và giày lụa Dior đính ngọc trai hơn 30 triệu đồng.

Hương Giang chọn đầm màu be dáng dài, đi cùng túi Loro Piana có giá hơn 200 triệu đồng.

Á hậu Huyền My diện váy tông đen trắng, kết hợp trang sức ngọc trai của Vivienne Westwood. Người đẹp từ Hà Nội vào TP HCM dự tiệc cưới cùng mẹ.

Hoa hậu Quế Anh chọn đầm lụa khoét lưng, điểm hoa hồng 3D, phối trang sức vàng đính kim cương của Cartier.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện đầm cúp ngực màu hồng phấn, tạo điểm nhấn bằng túi đính đá pha lê chuyển màu ombre hồng bạc.