Choáng ngợp show nội y hot nhất thế giới

Ngày 18/10, Victoria's Secret Fashion Show trở lại hoành tráng tại Los Angeles, California, Mỹ nhận được sự chú ý của đông đảo giới truyền thông. Việc lựa chọn Kylie Jenner trở thành người trình diễn bộ Fantasy Bra đắt giá nhất lịch sử là một trong những điểm nhấn. Victoria’s Secret Fashion Show 2026 còn có sự tham gia của loạt ngôi sao Bella Hadid, Kylie Jenner, Elsa Hosk, Barbara Palvin, Megan Thee Stallion, Gigi Hadid, Vittoria Ceretti, Tate McRae, Katseye, Alex Consani, Hề Mộng Dao, Lưu Văn...

Kylie Jenner từng chia sẻ ước mơ trở thành người mẫu của Victoria's Secret nhiều năm trước, đến nay mong ước của cô đã trở thành hiện thực theo một cách không ai ngờ tới. Ngay trong lần xuất hiện đầu tiên, Kylie Jenner đã được giao trọng trách mặc chiếc Fantasy Bra đắt giá nhất lịch sử thương hiệu lên tới 50 triệu USD. Chiếc áo được đính kết từ 4.410 viên kim cương tự nhiên và một viên kim cương màu vàng nặng 75,54 carat, không có mảnh vải nào được sử dụng. 15 nghệ nhân đã làm việc trong hơn 1.000 giờ để tạo ra và nặng gần 2 kg.

Khi được hỏi lý do lựa chọn Kylie mặc Fantasy Bra, giám đốc sáng tạo của Victoria’s Secret chia sẻ: "Kylie vượt xa khỏi ranh giới của thời trang, văn hóa, truyền hình hay bất kỳ lĩnh vực cụ thể nào. Và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm. Show này là một chương trình giải trí khổng lồ, thuần túy là sự giải trí, và tôi nghĩ cô ấy là người thúc đẩy mạnh mẽ cho tất cả điều đó. Cô ấy đã tự tạo ra một nền văn hóa của riêng mình". Kylie Jenner cũng chứng minh sự lựa chọn của các giám đốc sáng tạo là sáng suốt khi làm bùng nổ truyền thông. Người đẹp được đánh giá có những bước đi tự tin, quyến rũ dù lần đầu trình diễn.

Sự trở lại của Victoria's Secret Fashion Show 2026 còn gây chú ý với màn trình diễn của nhiều thiên thần huyền thoại và những ngôi sao đình đám hiện tại. Trong đó, Bella Hadid được chọn là người mở màn show, đây là lần thứ 5 người mẫu góp mặt tại Victoria’s Secret Fashion Show.

Hề Mộng Dao trở lại sàn diễn Victoria’s Secret sau 8 năm, ngay lập tức nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Victoria’s Secret là nơi khiến Hề Mộng Dao nhận được vinh quang và sự xấu hổ khi cô từng vấp ngã tại đây. Tuy nhiên, cú vấp này cũng vô tình khiến cô càng trở nên nổi tiếng hơn. Hề Mộng Dao đã kết hôn với tỷ phú Hà Du Quân, con trai "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân và là mẹ của hai con.

Lưu Văn đã làm nên lịch sử vào năm 2009 khi trở thành chân dài gốc Hoa đầu tiên sải bước tại VSFS (Victoria’s Secret Fashion Show). Hiện tại, Lưu Văn là người mẫu đắt giá nhất Trung Quốc.

Adriana Lima là gương mặt huyền thoại của Victoria's Secret Fashion show khi nắm trong tay kỷ lục người mẫu trình diễn nhiều lần nhất, với 21 sải bước trên sàn diễn hấp dẫn bậc nhất thế giới.

Alessandra Ambrosio có tới 20 lần xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show. Cô ra mắt sàn catwalk cho thương hiệu vào năm 2000 và chính thức trở thành Thiên thần vào năm 2004. Alessandra Ambrosio được coi là một trong những huyền thoại nổi danh cùng Victoria’s Secret. Cô từng hai lần mặc Fantasy Bra năm 2012 và năm 2014.

Rosie Huntington-Whiteley trở lại sàn diễn của Victoria's Secret sau 16 năm vắng bóng. Mỹ nhân 39 tuổi tự tin khoe thân hình săn chắc, gợi cảm, cô từng là một trong những "thỏi nam châm" hút khán giả qua nhiều show diễn của hãng.

"Kẹo ngọt" Candice Swanepoel từng trình diễn một trong những bộ cánh đắt đỏ nhất lịch sử Victoria's Secret mang tên Royal Fantasy Bra trị giá 10 triệu USD vào năm 2013.

Barbara Palvin khoe vóc dáng bốc lửa chỉ sau 6 tuần sinh con. Thân hình hoàn hảo của mỹ nhân sinh năm 1993 khiến khán giả trầm trồ. Chồng cô, nam diễn viên Dylan Sprouse cũng có mặt để ủng hộ vợ.

"Ngọc trai đen" Anok Yai đang là siêu mẫu được săn đón nhất thế giới. Người đẹp sinh năm 1997 sải bước trên sàn catwalk với thiết kế mang tính nghệ thuật, là bộ bodysuit được phủ kín bởi những cánh hoa màu hồng nổi bật.

Irina Shayk lần đầu sải bước trên sàn diễn thời trang Victoria's Secret năm 2016. Siêu mẫu nước Nga nhận được nhiều lời khen vẫn giữ phong độ trình diễn. Ở tuổi 40, cô vẫn phủ sóng dày đặc tại các tuần lễ thời trang.

Elsa Hosk chính là mỹ nhân cuối cùng trình diễn chiếc Dream Angels Fantasy Bra ở show chia tay năm 2018 và năm nay là Kylie Jenner.

Gigi Hadid là một trong những siêu mẫu 9X được săn đón nhất hiện nay, đồng thời cũng là ngôi sao mạng xã hội quyền lực. Mỹ nhân sinh năm 1995 xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng trên sàn diễn, trong thiết kế hai mảnh quyến rũ cùng đôi cánh sequin tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng.