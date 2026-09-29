Hồ Ngọc Hà diện đầm xẻ đùi cao vút trên phố Milan

Hồ Ngọc Hà tranh thủ ghi lại loạt ảnh street style trên đường phố, nhân chuyến sang Milan theo lời mời của Gucci.

Bà mẹ ba con diện chân váy da xẻ đùi cao vút giá 4.600 USD (gần 120 triệu đồng), kết hợp áo da đồng bộ, giá 5.300 USD (khoảng 137 triệu đồng). Trang phục này cũng từng được Chi Pu chọn mặc khi dự sự kiện của Gucci hôm 17/9.

Ca sĩ được nhiều khán giả khen 'trông đẳng cấp' khi tạo dáng cùng 'cây' đồ từ nhà mốt Italy. Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà vẫn có vóc dáng mảnh mai, chinh phục các kiểu đồ táo bạo.

Trước đó, khi tham dự show Gucci ở Milan Fashion Week, cô hướng đến hình ảnh cổ điển với trang phục denim phối cùng áo khoác lông.

Đây là lần thứ tư Hồ Ngọc Hà trở lại Milan kể từ khi đảm nhận danh xưng "Friend of the House" (Bạn thân thương hiệu) của nhà mốt Italy.

Hồ Ngọc Hà diện đầm đen lấp lánh, điểm nhấn lông vũ khi dự tiệc tối.

Trang phục lưới xuyên thấu làm nổi bật ba vòng nóng bỏng của bà xã Kim Lý.

Xuống phố uống cà phê ở Milan, ca sĩ được nhận xét 'như bước ra từ phim Hollywood' khi diện áo da ôm cùng quần jeans ống đứng.

Trong những ngày ở Milan, Hồ Ngọc Hà chủ yếu chọn trang phục tối giản, chất liệu da và denim được Gucci lăng xê mùa thu đông năm nay.

Cô cũng phối một số trang phục phóng khoáng khác cho những hoạt động thường nhật như đi ăn, vi vu ngắm cảnh...

Lúc hạ cánh ở sân bay Milan để chuẩn bị cho một tuần công tác, Hồ Ngọc Hà phối set đồ ấm áp với sơ mi, quần loe và áo măng tô, phù hợp tiết trời sang thu.

Cô diện những mẫu túi xách mới nhất của Gucci, với đặc quyền của 'Bạn thân thương hiệu'