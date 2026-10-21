Đức Phúc 'đập mặt xây lại' lần hai

Giọng ca Ánh nắng của anh gọi đây là một trong ba giai đoạn đặc biệt trong cuộc đời, cùng với bước ngoặt trở thành quán quân The Voice 2015 và ca chỉnh sửa diện mạo năm 2017.

Đức Phúc khoe ngoại hình ở thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Ảnh: Facebook

Đức Phúc cho biết ca chỉnh sửa ngoại hình lần hai được thực hiện cách đây một tháng. Hiện nam ca sĩ chưa tiết lộ chi tiết về những phẫu thuật, thủ thuật đã thực hiện, nhưng cho biết đã hồi phục. Nhiều khán giả nhận thấy khuôn mặt Đức Phúc thon hơn, cánh mũi có chút thay đổi, đôi môi thêm căng mọng và đuôi mắt cũng sắc nét hơn.

Năm 2015, Đức Phúc đăng quang Quán quân The Voice nhờ giọng hát giàu cảm xúc. Thời điểm mới bước chân vào showbiz, ngoại hình chưa nổi bật từng là điều khiến nam ca sĩ tự ti mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Để cải thiện diện mạo, Đức Phúc từng nỗ lực giảm 11 kg chỉ trong một tháng.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2017, khi nam ca sĩ tham gia chương trình phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, thực hiện chỉnh sửa nhiều đường nét trên gương mặt. Diện mạo mới với sống mũi cao, cằm thon và đường nét thanh tú giúp anh thay đổi hình ảnh một cách ngoạn mục, trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội.

Đức Phúc theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 5 tiếng, gồm gọt cằm, nâng và thu gọn cánh mũi, thu gọn môi, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời nam ca sĩ. Sau ca biến đổi ngoài hình, anh được ví von là phiên bản nam đời thực của phim Sắc đẹp ngàn cân.

Thời điểm đó, Đức Phúc cũng cho biết trong lĩnh vực giải trí, tài năng thôi đôi khi chưa đủ để một ca sĩ tạo nên bước đột phá nếu thiếu lợi thế ngoại hình. Anh quan niệm phẫu thuật thẩm mỹ không phải điều tiêu cực, mà là cách hoàn thiện bản thân và thể hiện sự tôn trọng khán giả. Bởi theo nam ca sĩ, khán giả không chỉ thưởng thức giọng hát mà còn quan sát, ngắm nhìn nghệ sĩ mỗi khi họ xuất hiện trên sân khấu

Nguyễn Đức Phúc sinh năm 1996, quê Hà Nội, đăng quang Giọng hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của Mỹ Tâm. Anh nổi tiếng với các ca khúc Ánh nắng của anh, Ta còn yêu nhau, Còn yêu đâu ai rời đi, Hơn cả yêu, Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu sau chia tay. Năm 2024, anh tham gia Anh trai say hi, vào top 5 thí sinh nổi bật nhất.

Nhiều năm hoạt động nghệ thuật chăm chỉ giúp Đức Phúc tích lũy khối tài sản đáng mơ ước, từ nhà riêng, xe sang đến đồ dùng hàng hiệu.

Năm 2025, Đức Phúc lên ngôi quán quân Intervision tổ chức tại sân vận động Live Arena, Moscow. Sau đó, anh nhận thư chúc mừng và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Trong thư chúc mừng gửi hôm 21/9/2025, Thủ tướng nói chiến thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 "là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam".