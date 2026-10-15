7 tài tử Trung Quốc làm chủ cuộc chơi thời trang hàng hiệu

Làn sóng phim truyền hình Trung Quốc (C-drama) đang tạo sức hút mạnh mẽ, đưa dàn diễn viên trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Họ không chỉ xuất hiện trên Netflix hay iQIYI mà còn thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng bá của những thương hiệu xa xỉ, ngồi hàng ghế đầu tại các show diễn thời trang danh tiếng.

Không phải ngôi sao nào cũng sở hữu gu ăn mặc nổi bật một cách tự nhiên, nhưng ngành giải trí Trung Quốc luôn đề cao hình ảnh và sức hút thị giác. Trong khi đó, các thương hiệu thời trang cao cấp ngày càng chú trọng thị trường Trung Quốc đại lục, khiến phong cách của người nổi tiếng trở thành một phần quan trọng trong sức ảnh hưởng của họ. Trong số đó, 7 nam diễn viên dưới đây nổi bật nhờ khả năng biến hóa phong cách, từ trang phục đời thường phóng khoáng đến những bộ cánh cầu kỳ trên thảm đỏ.

Ngô Lỗi

Ngô Lỗi là một trong những gương mặt tiêu biểu cho phong cách nam tính, hiện đại nhưng không kém phần linh hoạt. Sở hữu danh sách hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế như Burberry, Zegna, Loewe và Bulgari, nam diễn viên cho thấy sức hút không chỉ đến từ ngoại hình mà còn từ gu thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân.

Là người yêu thích các hoạt động ngoài trời như đạp xe, cưỡi ngựa và lặn biển, Ngô Lỗi thường ưu tiên những món đồ có tính ứng dụng cao, bền dáng và không lỗi mốt. Phong cách của anh kết hợp nét trẻ trung, gần gũi với sự nam tính tự nhiên, tạo cảm giác thoải mái mà vẫn chỉn chu.

Trên thảm đỏ, nam diễn viên lại thể hiện một diện mạo khác biệt. Anh có thể thu hút mọi ánh nhìn với bộ suit đen phom dáng cứng cáp, điểm xuyết họa tiết thêu hoa tinh tế, hoặc tạo vẻ ngoài nổi bật trong chiếc áo khoác trắng mang cảm hứng quân đội.

Sự linh hoạt ấy phần nào phản ánh hành trình nghệ thuật của Ngô Lỗi. Bắt đầu diễn xuất từ năm 5 tuổi, anh gần như trưởng thành trước ống kính và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân.

Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác sở hữu gương mặt góc cạnh cùng thần thái như người mẫu chuyên nghiệp. Anh là nghệ sĩ đa tài, được biết đến rộng rãi sau bộ phim kỳ ảo Trần tình lệnh, nhưng trước đó đã ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc nam UNIQ gồm các nghệ sĩ Hàn Quốc và Trung Quốc.

Không chỉ diễn xuất và ca hát, Vương Nhất Bác còn có kỹ năng vũ đạo nổi bật. Anh từng đảm nhận vai trò đội trưởng ngôi sao trong chương trình Street Dance of China, đồng thời tham gia đua xe chuyên nghiệp cho đội UNO Racing Team ở hạng mục GT3 thuộc Giải đua xe China GT Championship.

Tinh thần tự do, mạnh mẽ trong những hoạt động này cũng được thể hiện rõ qua cách ăn mặc của nam diễn viên. Vương Nhất Bác yêu thích phong cách đường phố cao cấp với áo hoodie rộng, kính mắt thời thượng và những món phụ kiện tạo điểm nhấn. Khi cần xuất hiện trang trọng, anh vẫn biết cách làm mới diện mạo bằng áo khoác tweed của Chanel, thương hiệu vốn gắn liền với vẻ thanh lịch cổ điển.

Ở những dịp khác, nam diễn viên lựa chọn phong cách smart-casual, kết hợp trang phục chỉn chu với phụ kiện như túi xách Jimmy Choo. Việc không ngại thử nghiệm những thiết kế phá vỡ ranh giới thời trang nam - nữ giúp anh tạo dấu ấn riêng.

Vương Nhất Bác hiện là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn như Chanel, Lacoste, Jimmy Choo và Evisu. Đây cũng là minh chứng cho sức hút của một ngôi sao có khả năng kết hợp thời trang với cá tính cá nhân.

Trương Lăng Hách

Nếu phải chọn một diễn viên Hoa ngữ nổi bật trong năm nay, Trương Lăng Hách là cái tên khó có thể bỏ qua. Sau sức hút từ bộ phim Trục Ngọc, nam diễn viên ngày càng được chú ý cả trên màn ảnh lẫn trong lĩnh vực thời trang.

Sở hữu đường nét gương mặt thanh tú cùng vóc dáng nổi bật, Trương Lăng Hách có lợi thế khi diện những thiết kế đòi hỏi phom dáng chuẩn xác. Tuy nhiên, sức hút của anh không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở thần thái điềm tĩnh, tự nhiên, giúp những bộ trang phục cầu kỳ trở nên dễ tiếp cận hơn.

Là gương mặt gắn liền với các nhà mốt như Gucci và Bulgari, nam diễn viên thường xuất hiện tại những sự kiện quốc tế trong các bộ suit được cắt may tỉ mỉ cùng những món đồ có giá trị sử dụng lâu dài.

Điểm đáng chú ý trong phong cách của Trương Lăng Hách là khả năng giữ vẻ sang trọng mà không tạo cảm giác phô trương. Anh cũng tự tin sử dụng trang sức như một điểm nhấn, cho thấy phụ kiện không chỉ dành riêng cho phái nữ mà còn có thể giúp thời trang nam thêm tinh tế và giàu cá tính.

Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cũng là ngôi sao vụt sáng nhờ Trần tình lệnh. Trước khi nổi tiếng với vai trò diễn viên, anh từng tham gia chương trình tuyển chọn tài năng X-Fire năm 2015, sau đó trở thành giọng ca chính của nhóm nhạc nam X NINE. Đến nay, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động âm nhạc song song với diễn xuất. Một chi tiết thú vị là Tiêu Chiến từng theo học ngành thiết kế đồ họa ở đại học trước khi bước chân vào giới giải trí. Nền tảng này có thể phần nào lý giải khả năng phối màu và lựa chọn trang phục hài hòa của anh.

Được truyền thông và người hâm mộ ưu ái gọi là “ông hoàng hàng hiệu” của Trung Quốc, Tiêu Chiến hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ như Gucci, Tod’s và Zenith, đồng thời gắn liền với các tên tuổi trong ngành làm đẹp như Yves Saint Laurent và L’Oréal.

Dù thường xuyên xuất hiện trong những chiến dịch quảng bá cao cấp, phong cách đời thường của nam diễn viên lại thiên về sự tinh giản. Thay vì sử dụng logo lớn để phô bày thương hiệu, anh ưu tiên những thiết kế có chất liệu tốt, đường nét thanh lịch và giá trị thẩm mỹ bền vững.

Tống Uy Long

Tống Uy Long ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim truyền hình Trung Quốc, từ vai người anh trai luôn che chở gia đình trong Lấy danh nghĩa người nhà (Go Ahead), hình tượng cổ trang trong Quân tử minh (A League of Nobleman) đến những vai diễn tình cảm lãng mạn như trong Love for You.

Ít người biết rằng nam diễn viên đã bắt đầu làm người mẫu từ năm 16 tuổi. Kinh nghiệm này giúp anh làm quen với ống kính từ sớm, đồng thời tạo lợi thế khi thể hiện những bộ trang phục đòi hỏi thần thái và khả năng tạo dáng chuyên nghiệp.

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng đường nét gương mặt sắc sảo, Tống Uy Long phù hợp với nhiều kiểu thiết kế, đặc biệt là những bộ suit có phom dáng rõ ràng và trang phục tôn đường nét cơ thể. Anh thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang, đồng thời là đại sứ thương hiệu Gucci.

Một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp thời trang của Tống Uy Long là việc trở thành đại sứ nam toàn cầu đầu tiên của thương hiệu trang sức ngọc trai Nhật Bản Mikimoto. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài trẻ trung và hình ảnh thanh lịch giúp anh tạo được dấu ấn trong phân khúc thời trang, trang sức cao cấp.

Dương Dương

Dương Dương từ lâu đã được xem là một trong những nam thần nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Anh ra mắt với vai trò diễn viên vào năm 2010 qua bộ phim Tân Hồng lâu mộng, sau đó liên tục góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh.

Song song với diễn xuất, Dương Dương xây dựng hình ảnh thời trang gắn liền với sự lịch lãm, chỉn chu. Anh từng hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng như Valentino, Bulgari, Montblanc, Dunhill, L’Oréal và Guerlain.

Điểm dễ nhận thấy trong phong cách của Dương Dương là sự yêu thích dành cho những bộ suit được cắt may vừa vặn. Từ sự kiện thảm đỏ đến các buổi xuất hiện trước công chúng, anh thường lựa chọn trang phục có đường nét gọn gàng, tôn vóc dáng và tạo cảm giác sang trọng.

Ngay cả khi chuyển sang phong cách thường ngày, Dương Dương vẫn ưu tiên những thiết kế có phom dáng chỉn chu thay vì trang phục quá rộng hoặc xuề xòa. Chính sự nhất quán này giúp anh duy trì hình ảnh nam tính, thanh lịch mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ tạo nên sự khác biệt so với những cái tên còn lại khi không chỉ theo đuổi thời trang mà còn sở hữu thương hiệu streetwear riêng mang tên D.Desirable. Thương hiệu này kết hợp cảm hứng thời trang cổ điển Mỹ với những thiết kế hiện đại, phi giới hạn giới tính.

Tủ đồ của nam diễn viên thường gắn liền với áo phông in hình, quần denim ống rộng, mũ len và giày thể thao có màu sắc nổi bật. Thay vì tuân theo những quy tắc phối đồ an toàn, anh ưu tiên sự tự do, sẵn sàng tạo điểm nhấn bằng những món đồ bắt mắt.

Vương Hạc Đệ trở nên nổi tiếng với vai Đạo Minh Tự trong bộ phim Vườn sao băng phiên bản năm 2018. Sau đó, anh tiếp tục gây tiếng vang khi hóa thân thành Đông Phương Thanh Thương trong bộ phim kỳ ảo Thương lan quyết.

Bên cạnh diễn xuất, nam nghệ sĩ còn phát hành nhiều ca khúc solo, cho thấy khả năng hoạt động đa dạng trong lĩnh vực giải trí. Với thương hiệu thời trang riêng cùng phong cách không ngại phá cách, Vương Hạc Đệ đại diện cho thế hệ ngôi sao xem thời trang không chỉ là cách ăn mặc mà còn là phương tiện thể hiện bản sắc cá nhân.

Sức hút của các nam thần không chỉ đến từ ngoại hình hay độ nổi tiếng trên màn ảnh mà còn từ khả năng tạo dựng hình ảnh riêng. Khi các thương hiệu xa xỉ ngày càng chú trọng thị trường châu Á, những ngôi sao sở hữu phong cách đặc trưng cũng trở thành cầu nối quan trọng giữa thời trang cao cấp và công chúng trẻ.

Với người hâm mộ, đây không đơn thuần là cuộc cạnh tranh xem ai mặc đẹp hơn. Đó còn là nguồn cảm hứng để khám phá cách phối đồ, lựa chọn phụ kiện và thể hiện cá tính thông qua trang phục. Mỗi người một phong cách, nhưng điểm chung của 7 nam thần này là biết cách biến thời trang thành dấu ấn riêng.