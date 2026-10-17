Lối mix đồ 'đánh dấu chủ quyền' của Kỳ Duyên - Thiên Ân

Dắt nhau sang Thái Lan xem concert của The Weeknd mới đây, cặp hoa hậu khẳng định phong cách bằng hai set đồ đen sành điệu. Trong khi Kỳ Duyên (bên phải) chọn áo xuyên thấu, Đoàn Thiên Ân thu hút chú ý vào vòng eo cùng đôi chân thon dài.

Trên đường phố Seoul, Hàn Quốc trước đó, hai mỹ nhân đều diện thiết kế Thom Browne theo công thức cardigan kèm váy xếp ly, và hoàn thiện vẻ ngoài với túi Chanel.

Lối mix đồ ăn ý liên tục được Kỳ Duyên - Thiên Ân áp dụng khi đi du lịch, tạo nên sự kết nối đồng điệu qua thời trang.

Họa tiết kẻ ô trở thành điểm nhấn trên trang phục của cả hai trong chuyến khám phá Bangkok hồi tháng 3.

Nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Kỳ Duyên - Thiên Ân diện áo len tương tự nhau nhưng thay đổi kiểu dáng chân váy để street style thêm đa dạng.

Hai nàng hậu còn đặt in áo thun có hình đôi mắt của người kia, kèm dòng chữ: "My girlfriend is watching you". Việc công khai gọi nhau là "bạn gái" và thường xuyên đăng ảnh tình tứ cho thấy họ ngày càng thoải mái chia sẻ chuyện cá nhân với khán giả, không còn kín kẽ như trước.

Mỗi lần xuống phố, cặp sao luôn chú trọng phối đồ chỉn chu, không chỉ màu sắc mà kiểu dáng cũng hài hòa với nhau.

Dự show thời trang cưới "The Prime" của nhà thiết kế Đỗ Long hôm 13/8, Kỳ Duyên - Đoàn Thiên Ân đều chọn xiêm y lụa trắng cắt khoét táo bạo, làm nổi bật vòng hai săn chắc.

Thảm đỏ lễ ra mắt phim Trại buôn người hồi tháng 9 ghi dấu khoảnh khắc ấn tượng của cả hai với form đầm tôn dáng và những nếp xếp tỉ mỉ trên nền chất liệu màu trung tính.

Hai năm qua, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên - Thiên Ân ngày càng khăng khít. Họ thường xuyên đưa nhau đi du lịch, thoải mái đăng hình thân mật. Cả hai đang sống chung nhà, nuôi cún cưng, đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Kỳ Duyên sinh năm 1996 tại Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ), đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 và Miss Universe Vietnam 2024. Cô từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Người đẹp tham gia Miss Universe 2024 ở Mexico, vào top 30 chung cuộc.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000 tại Tây Ninh (tỉnh Long An cũ), đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia, dừng chân ở top 20. Nhan sắc Gen Z theo học ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Công nghiệp TP HCM.

Ảnh: FBNV