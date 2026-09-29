Trấn Thành diện set đồ hơn 3 tỷ đồng trên sân khấu

Trấn Thành chọn bộ vest đỏ cách điệu bằng những đường may và mảng phối trắng, tạo diện mạo nổi bật nhưng vẫn thanh lịch. Nam MC hoàn thiện trang phục bằng loạt phụ kiện đính kim cương.

Tại hậu trường sân khấu, các đàn em như Sơn.K, JSOL, Quang Hùng MasterD chú ý đến chiếc đồng hồ lấp lánh anh sử dụng, nói 'chiếc đồng hồ của anh là đủ nuôi cả nhóm em'. Ảnh: BTC

Mẫu đồng hồ Trấn Thành đeo là thiết kế Franck Muller Double Mystery trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Phần vỏ được đính 240 viên kim cương, tổng trọng lượng 3,98 carat, kết hợp các chi tiết ruby. Mặt số tiếp tục được trang trí bằng 218 viên kim cương và 14 viên ruby, tạo hiệu ứng bắt sáng.

Điểm đặc biệt của Double Mystery nằm ở cách hiển thị thời gian. Mặt số không sử dụng kim và các chữ số theo cách thông thường mà có hai đĩa xoay, giúp người đeo xem giờ theo phương thức khác biệt. Khi vận hành, hai đĩa chuyển động tạo hiệu ứng thị giác như thời gian trôi trên mặt đồng hồ.

Theo Vogue, thiết kế gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa đá quý và cơ chế hiển thị thời gian độc đáo. Ảnh: Franck Muller

Trấn Thành phối đồng hồ với nhẫn So Move Pavé của Messika. Mẫu nhẫn bằng vàng trắng, đính kim cương tổng trọng lượng 0,6 carat, chất lượng G/VS, có giá 5.980 euro, tương đương khoảng 176 triệu đồng, theo nhà mốt. Ảnh: Messika

Ở ngón út tay phải, anh đeo thêm My Twin Toi & Moi của Messika. Thiết kế bằng vàng trắng 18K, gồm hai viên kim cương cắt hình pear và emerald, tổng trọng lượng 0,25 carat. Mẫu nhẫn có giá 25.700 AED, tương đương khoảng 181 triệu đồng, theo thương hiệu. Ảnh: Messika

Đôi hoa tai Tiffany Knot giúp anh hoàn thiện tổng thể. Ảnh: BTC

Thiết kế kết hợp vàng hồng 18K và bạch kim, đính kim cương tổng trọng lượng 0,09 carat. Sản phẩm có giá 5.050 USD, tương đương khoảng 132 triệu đồng, theo nhà mốt. Ảnh: Tiffany & Co.

Trấn Thành 39 tuổi, hoạt động với vai trò MC, diễn viên và đạo diễn. Anh ghi dấu ấn qua các phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Thỏ Ơi, trong đó Bố già đoạt Bông Sen Vàng và Cánh Diều Vàng, còn Mai từng lập kỷ lục doanh thu phòng vé Việt với hơn 520 tỷ đồng.

Anh kết hôn với ca sĩ Hari Won năm 2016 sau khi cả hai đóng chung phim Bệnh viện ma. Ảnh: Facebook Trấn Thành