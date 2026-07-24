Cận cảnh sắc vóc top 30 Miss Grand Vietnam 2026

Chỉ còn ít giờ nữa, Top 30 Miss Grand Vietnam 2026 sẽ chính thức bước vào phần thi Best in Swimsuit. Trong lúc chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ, BTC đăng tải bộ ảnh bikini đầy cuốn hút của các thí sinh, nơi mỗi cô gái tự tin khoe vẻ đẹp hình thể, thần thái và nét quyến rũ riêng biệt.

Best in Swimsuit - Một trong những phần thi được mong đợi nhất tại Miss Grand Vietnam 2026, là sân khấu để Top 30 tỏa sáng trong những thiết kế áo tắm, nơi vẻ đẹp hình thể được tôn vinh và bản lĩnh sân khấu được thể hiện qua kỹ năng trình diễn, thần thái cùng nguồn năng lượng và sức hút riêng của mỗi thí sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, top 30 thí sinh đã trải qua phần thi The grand talent (Tài năng), The grand chat - thử thách đánh giá khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và kỹ năng ứng xử, Vietnam beauty fashion fest XV, vòng phỏng vấn kín và chấm mặt mộc.

Đánh giá về chất lượng thí sinh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam chia sẻ: “Mùa giải năm nay hội tụ sự đa dạng, từ những gương mặt kỳ cựu giàu kinh nghiệm chinh chiến đến các nhân tố mới đầy tiềm năng. Bên cạnh chiều cao và vóc dáng nổi bật, các em đều có sự chuẩn bị chu đáo về tư duy, kiến thức, khả năng giao tiếp cùng kỹ năng trình diễn, làm chủ sân khấu".

Sau các đêm thi phụ, nhiều ứng viên tiềm năng đã dần lộ diện.

Nhiều thí sinh nổi bật với làn da nâu,...

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 dự kiến diễn ra ngày 31/7 để tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ.

Theo trưởng ban tổ chức Miss Grand Vietnam, đêm bán kết và chung kết năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức trên cùng sân khấu tại TPHCM nhưng với quy mô đầu tư lớn hơn.