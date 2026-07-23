‘Bé' Xuân Mai thay đổi thế nào ở tuổi 31?

Từ khi còn rất nhỏ, Xuân Mai gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười trong trẻo từng trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả. Chính vẻ ngoài đáng yêu, hồn nhiên ấy góp phần tạo nên sức hút đặc biệt của “thần đồng âm nhạc” một thời.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ khi sang Mỹ định cư, Xuân Mai ở tuổi 31 không còn là cô bé bầu bĩnh năm nào mà mang vẻ đằm thắm, chững chạc của người phụ nữ trưởng thành. Dù diện mạo có nhiều thay đổi theo thời gian, nữ ca sĩ vẫn giữ được nụ cười hiền cùng ánh mắt quen thuộc từng ghi dấu trong lòng nhiều khán giả.

Trong thời gian ở Mỹ, Xuân Mai lấy chồng ở tuổi 20 và gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, cô lựa chọn cuộc sống bình dị tại bang Ohio.

Cô cùng chồng làm việc tại tiệm nail, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy ba con. Sau ba lần sinh nở, vóc dáng của nữ ca sĩ có phần đầy đặn hơn trước, thay vì áp lực giữ gìn hình thể như khi còn hoạt động nghệ thuật, cô ưu tiên sức khỏe và cuộc sống gia đình.

Trong những hình ảnh và video được chia sẻ gần đây, Xuân Mai thường xuất hiện với gương mặt gần như để mộc, không ngại để lộ những dấu vết của thời gian.

Phong cách của nữ ca sĩ vẫn giản dị, kín đáo, trong khi thần thái trở nên điềm đạm và chững chạc hơn. Nhiều khán giả nhận xét, dù ngoại hình thay đổi, nụ cười và ánh mắt của cô vẫn gợi nhớ hình ảnh “bé” Xuân Mai năm nào.

Trong sản phẩm âm nhạc mới, Xuân Mai lựa chọn những trang phục đời thường thay vì xây dựng hình ảnh cầu kỳ của một nghệ sĩ trở lại sân khấu. Sự giản dị trong cách ăn mặc cùng vẻ ngoài tự nhiên khiến màn tái xuất của nữ ca sĩ nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Diện mạo hiện tại của Xuân Mai nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Không ít người thừa nhận phải mất vài phút mới nhận ra “bé” Xuân Mai năm nào, song phần lớn đều cho rằng đó là sự thay đổi tự nhiên sau hơn 20 năm và ba lần sinh con.

Ít ai biết rằng, trước đây Xuân Mai từng chịu nhiều áp lực vì những lời bình luận tiêu cực về ngoại hình sau sinh. Nữ ca sĩ thừa nhận có giai đoạn mặc cảm, thậm chí không dám ra đường. Vì vậy, màn tái xuất lần này không chỉ đánh dấu sự trở lại với âm nhạc mà còn cho thấy cô đã dần vượt qua những rào cản tâm lý để tự tin xuất hiện trước công chúng, nhận được sự động viên và yêu mến từ nhiều khán giả.