Miss Grand Vietnam 2026 bỏ đêm thi bán kết

Ban tổ chức Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026 vừa có buổi công bố lịch trình chính thức. Điểm đáng chú ý chính là mùa giải năm nay sẽ không có đêm bán kết. Thông tin này nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đây là đêm thi quan trọng, giúp khán giả có cái nhìn toàn diện về tất cả thí sinh.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Trưởng Ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2026 cho biết quyết định không tổ chức đêm bán kết xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, sau các mùa giải trước, đêm bán kết thường kéo theo nhiều ý kiến và bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng, tạo không ít áp lực cho ban tổ chức. Bên cạnh đó, việc tinh giản số lượng đêm thi giúp ban tổ chức dồn toàn bộ nguồn lực về kinh phí, nhân sự, kỹ thuật và thiết bị để đầu tư cho đêm chung kết với quy mô hoành tráng và chất lượng cao nhất.

Quyết định này cũng giúp tối ưu lịch trình trong bối cảnh thời gian tổ chức có nhiều giới hạn và các yếu tố khách quan cần cân đối, đồng thời giảm bớt áp lực thi cử cho thí sinh. Nhờ không phải chuẩn bị cho một đêm thi riêng biệt, các thí sinh có thêm thời gian để rèn luyện kỹ năng, hoàn thiện phần trình diễn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn trước khi bước vào đêm chung kết.

Top 5 Miss Grand Vietnam 2025.

Theo công bố, vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào ngày 19/6. Từ ngày 2/7, các thí sinh bắt đầu nhập cuộc. Các phần thi lần lượt gồm: The Grand Talent (7/7 - vòng loại, 10/7 - chung kết), The Grand Chat (12/7), phỏng vấn kín (21/7), phần thi hình thể The Grand Hit (23/7). Trước đêm chung kết còn có The Grand National Costume (Trang phục văn hóa dân tộc) và đêm thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest mùa 15.

Đêm chung kết sẽ diễn ra ngày 31/7 áp dụng format mới. Top 20 thay vì top 15 như các mùa trước, trong đó 15 suất do ban giám khảo chọn và 5 suất dành cho thí sinh đoạt giải phụ. Giải "Người đẹp được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn sẽ được đặc cách vào top 10.

Năm nay, Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương - Á hậu 4 Miss Grand International 2023 - đảm nhận đồng thời vai trò giám đốc điều hành và thành viên ban giám khảo. Đây là lần đầu tiên một cựu hoa hậu của cuộc thi trực tiếp tham gia tổ chức ở cương vị điều hành thay vì chỉ xuất hiện trên ghế giám khảo.

Ngoài Lê Hoàng Phương, ban giám khảo còn có Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên; Hương Giang, Đoàn Thiên Ân; diễn viên Quốc Trường; ca sĩ Nhật Kim Anh... NSND Vương Duy Biên đảm nhận vai trò Trưởng BGK.

Tân Hoa hậu sẽ đại diện Việt Nam tranh tài Miss Grand International 2026 diễn ra vào tháng 10 tại Ấn Độ.