Xôn xao MGVN hủy phần thi áo tắm

Ngày 27/7, ban tổ chức công bố lịch trình mới của cuộc thi. Đáng chú ý, phần thi Best in Swimsuit đã bị hủy bỏ. Theo kế hoạch ban đầu, phần thi Best in Swimsuit được tổ chức vào ngày 22/7.

Thông báo của ban tổ chức gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối vì Best in Swimsuit là phần thi được chờ đợi. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tôn trọng sự tính toán của ban tổ chức.

Á hậu Ngọc Thảo training catwalk cho thí sinh.

Chia sẻ về lý do hủy phần thi áo tắm, đại diện ban tổ chức nói: "Phần thi áo tắm vốn là phần đặc trưng của cuộc thi Miss Grand International nói chung và Miss Grand Vietnam nói riêng. Tuy nhiên, vì một số lý do, ban tổ chức quyết định lược bỏ show diễn riêng dành cho phần thi này. Chúng tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm, ý thức trong các quyết định tổ chức, có sự điều chỉnh sao cho phù hợp nhất”.

Quyết định của ban tổ chức nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các thí sinh. Giải thưởng Best in Swimsuit sẽ được trao cho thí sinh có phần trình diễn áo tắm ấn tượng nhất trong đêm chung kết.

Hôm 19/7, ban tổ chức ra thông báo hoãn sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 và phần thi Best in Swimsuit.

"Thời gian tổ chức sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 cùng phần thi Best in Swimsuit thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến. Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin và lịch trình mới nhất về các sự kiện trong thời gian sắp tới", ban tổ chức cho biết.

Trong thông báo mới, sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 sẽ diễn ra ngày 29/7 và phần thi trình diễn trang phục dân tộc sẽ diễn ra ngày 30/7. Việc hai show diễn được tổ chức sát ngày được cho là sẽ gây áp lực với thí sinh.

"Đó là áp lực cực kỳ lớn về mặt thời gian và cả sức khỏe. Khi mọi thứ bị dồn vào liên tiếp, chắc chắn thí sinh phải làm việc với công suất nhiều hơn", ban tổ chức cho biết.

Cuộc thi MGVN đang diễn ra với sự tham gia của 36 thí sinh. Năm nay, cuộc thi không có đêm bán kết. Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 3/8.

Hội đồng giám khảo gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh (Trưởng ban giám khảo), NSND Vương Duy Biên (Phó trưởng ban giám khảo), Hoa hậu Thùy Tiên, người mẫu Minh Tú, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Đoàn Thiên Ân, diễn viên Quốc Trường.

Người giành chiến thắng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 vào tháng 11.

Duy Nam

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]