Cách Song Ji Hyo giữ dáng mà không cần ăn kiêng

Song Ji Hyo khoe dáng trong bộ ảnh làm mẫu cho thương hiệu nội y của chính cô. Ảnh: Naver

Thông qua tài khoản mạng xã hội của thương hiệu nội y do mình sáng lập, Song Ji Hyo gây chú ý khi trực tiếp làm mẫu cho bộ sưu tập mới, diện áo bra phối quần jeans tối giản, khoe vóc dáng cân đối, khỏe khoắn nhưng vẫn gợi cảm và nữ tính. Khác với nhiều ngôi sao Hàn nổi tiếng với các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt, Song Ji Hyo cho biết cô không theo đuổi bất kỳ chế độ giảm cân cố định nào như keto, low-carb hay nhịn ăn gián đoạn. Bí quyết giữ dáng của nữ diễn viên nằm ở những điều chỉnh nhỏ nhưng duy trì đều đặn.

Không ép bản thân ăn kiêng cực đoan

Chia sẻ trên kênh YouTube cá nhân, Song Ji Hyo cho biết cô là người thích ăn ngon và không giỏi duy trì các nguyên tắc ăn uống quá nghiêm ngặt. Khi cần giảm cân để phục vụ công việc, nữ diễn viên sẽ kiểm soát khẩu phần và điều chỉnh thời gian ăn. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành dự án, cô quay trở lại nhịp sinh hoạt bình thường thay vì tiếp tục theo đuổi chế độ ăn kiêng kéo dài. Sự linh hoạt này giúp cô tránh cảm giác bị áp lực và hạn chế nguy cơ ăn bù sau thời gian kiêng khem quá mức.

Hạn chế ăn khuya

Trong giai đoạn quảng bá bộ phim Intruder năm 2020, Song Ji Hyo tiết lộ cô từng giảm khoảng 7 kg bằng cách kết hợp tập luyện với việc cố gắng không ăn sau 18h. Cô cho biết càng lớn tuổi, việc giảm cân càng khó khăn nên cần chú ý nhiều hơn đến thói quen sinh hoạt. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, nữ diễn viên tập trung vào việc kiểm soát thời điểm ăn và tránh những bữa khuya dễ dẫn đến dư thừa năng lượng.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên 44 tuổi. Ảnh: Naver

Ăn uống cân bằng thay vì loại bỏ tinh bột

Trên kênh YouTube cá nhân, Song Ji Hyo từng giới thiệu những bữa ăn yêu thích như poke với đầy đủ carbohydrate, protein và rau củ. Cô cũng nhiều lần lựa chọn các món truyền thống như bibimbap với nhiều rau xanh và nguồn đạm vừa phải. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chế độ ăn đa dạng, đủ chất và ưu tiên thực phẩm tươi ít chế biến giúp duy trì cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài tốt hơn so với những phương pháp cắt giảm cực đoan.

Duy trì vận động đều đặn

Là thành viên lâu năm của Running Man, Song Ji Hyo vốn có lối sống năng động. Khi cần giảm cân cho vai diễn, cô từng tăng cường chạy bộ và tập luyện thường xuyên. Tuy nhiên, nữ diễn viên không xem việc tập luyện cường độ cao là giải pháp duy nhất. Thay vào đó, cô ưu tiên duy trì vận động đều đặn phù hợp với lịch trình và thể trạng của bản thân. Các nghiên cứu cho thấy hoạt động thể chất thường xuyên không chỉ hỗ trợ tiêu hao năng lượng mà còn giúp bảo tồn khối cơ, yếu tố quan trọng trong việc duy trì vóc dáng khi tuổi tác tăng lên.

Không có thực đơn thần kỳ hay phương pháp giảm cân thời thượng nào phía sau vóc dáng của Song Ji Hyo. Điều cô theo đuổi là những thói quen đơn giản: ăn vừa đủ, hạn chế ăn khuya, vận động đều đặn và cho phép bản thân tận hưởng cuộc sống mà không bị ám ảnh bởi việc ăn kiêng.

Song Ji Hyo được yêu thích khắp châu Á nhờ loạt phim và show truyền hình ăn khách. Ảnh: Kbizoom

Song Ji Hyo tên thật là Cheon Seong Im, sinh năm 1981, là diễn viên và nghệ sĩ giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc. Cô ra mắt làng giải trí năm 2001 với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất qua các phim như Princess Hours, A Frozen Flower và Intruder. Song Ji Hyo được khán giả châu Á biết đến rộng rãi nhờ chương trình thực tế Running Man, nơi cô gắn bó từ năm 2010 và ghi dấu ấn với hình ảnh mạnh mẽ, hài hước. Hiện cô còn hoạt động kinh doanh, sáng lập thương hiệu nội y riêng.