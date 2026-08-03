H’Hen Niê chia sẻ bản thân có mái tóc dày nên thường bị hairstyle ‘la làng’ vì tốn công, tốn thời gian mỗi khi tạo kiểu tóc. Do đó, cô quyết định đổi sang kiểu tóc mullet đuôi cá. Hoa hậu cho biết với những ai có mái tóc dày, mullet là lựa chọn khá lý tưởng vì vừa giữ được độ dài, vừa không quá nặng đầu, tiện lợi hơn cho việc chăm sóc.

H’Hen Niê khoe kiểu tóc mới được tỉa layer bồng bềnh, làm mềm gương mặt góc cạnh.

Kiểu tóc mới của H’Hen Niê được tạo phom mềm mại, kết hợp phần mái rẽ ngôi lệch ôm nhẹ gương mặt. Tóc được cắt tỉa nhiều lớp, phồng tự nhiên ở đỉnh đầu rồi buông dài qua vai với phần đuôi hơi vểnh, tạo cảm giác bồng bềnh, nữ tính. Layer tóc ôm sát đường viền hàm giúp tôn lên các đường nét sắc sảo đồng thời tạo cảm giác mềm mại hơn cho tổng thể.

H’Hen Niê cũng nhận được nhiều khen ngợi về kiểu tóc mới và được 'xin vía' có mái tóc dày đẹp. "Kiểu tóc này khá hợp với mặt góc cạnh của chị Hen, đẹp quá, chụp không concept, không trang điểm đậm mà vẫn thần thái cỡ này", "Xin vía nhiều tóc giống Hen chứ đẻ xong tóc rụng quá trời", "Xin vía tóc dày của chị Hen, chứ tóc em mỏng quá rồi’,... là một số bình luận bên dưới bài đăng của H’Hen Niê.

Mái tóc dài giúp H'Hen Niê có thể tạo nhiều kiểu tóc khi làm việc cũng như dễ dàng buộc gọn lúc thường ngày.

H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 với kiểu tóc tém, có phần mái được vuốt cao, giúp gương mặt sáng, sắc nét. Đây cũng chính là điểm nhấn, giúp cô gái Ê Đê thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu dự thi Hoa hậu Hoàn vũ. Từ gần cuối năm 2019, chân dài sinh năm 1992 cho biết cô muốn thử sức với những hình ảnh khác nhau, thay vì duy trì sự rập khuôn, một màu nên bắt đầu nuôi tóc dài.

H'Hen Niê sinh năm 1992, quê Đăk Lăk, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5. Đầu năm 2019, chuyên trang nhan sắc Missosology bình chọn cô thắng danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian). H'Hen Niê từng đóng nữ chính trong dự án 578: Phát đạn của kẻ điên. Năm 2023, cô gây chú ý khi thi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng,vào đến chung kết. Mỹ nhân 9X từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Gần đây, cô tham gia The Face Vietnam 2026 với vai trò huấn luyện viên.

Tổ ấm nhỏ của H’Hen Niê.

H'Hen Niê đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi vào tháng 2 năm ngoái và hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk sau đó một tháng. Vợ chồng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 đón con gái đầu lòng hôm 20/9, đặt tên tiếng Anh là Harley.