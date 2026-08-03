Công thức sữa đậu nành dưỡng da đẹp, tóc khỏe của Trương Bá Chi

Theo Woman, mỗi buổi sáng Trương Bá Chi đều một ly gồm sữa đậu nành không đường đã làm ấm cùng bột mè đen. Thức uống này góp phần không nhỏ giúp ngôi sao phim Sư tử Hà Đông giữ làn da, mái tóc khỏe đẹp.

Sữa đậu nành giàu protein thực vật, vitamin E và isoflavone - hợp chất có nguồn gốc thực vật với đặc tính chống oxy hóa, giúp hạn chế tác động của các gốc tự do, từ đó góp phần làm chậm quá trình lão hóa da. Trong khi mè đen cung cấp vitamin E, axit béo không bão hòa như axit linoleic cùng các khoáng chất như sắt, đồng và kẽm - những dưỡng chất cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, nuôi dưỡng nang tóc và duy trì độ ẩm tự nhiên của da.

Trương Bá Chi hé lộ có thói quen uống sữa đậu nành mè đen mỗi sáng.

Công thức của Trương Bá Chi cũng lý tưởng cho phụ nữ muốn kiểm soát cân nặng. Sữa đậu nành không đường có lượng calo tương đối thấp nhưng giàu protein, giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ duy trì khối cơ trong quá trình giảm mỡ. Mè đen tuy chứa chất béo nhưng chủ yếu là chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe, đồng thời cung cấp chất xơ giúp tăng cảm giác no. Khi dùng thay cho các loại đồ uống nhiều đường hoặc kết hợp với bữa sáng cân đối, sữa đậu nành mè đen có thể hỗ trợ kiểm soát năng lượng nạp vào, góp phần duy trì vóc dáng khỏe đẹp.

Sắc vóc Trương Bá Chi ở tuổi tứ tuần.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Năm 2006, cô làm đám cưới với Tạ Đình Phong sau nhiều lần tan hợp. Họ có hai con trai Lucas (sinh năm 2007) và Quintus (sinh năm 2010), rồi ly hôn.

Trương Bá Chi sinh con trai thứ ba Marcus năm 2018, giấu kín danh tính bố em bé. Cô hiện làm mẹ đơn thân, một mình chăm ba con, được nhiều khán giả khen ngợi vì nỗ lực làm mẹ tốt, diễn viên giỏi.