Mỹ nhân tóc đỏ gây sốt trong 'Spider-Man 4', nhan sắc như búp bê

Là một trong những gương mặt mới được chú ý của “Spider-Man”: Brand New Day, Sadie Sink nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các diễn đàn điện ảnh.

Trong phim, Jean Grey ban đầu xuất hiện như mối đe dọa với Người Nhện khi sở hữu năng lực ngoại cảm và điều khiển đồ vật. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng là cô gái mang nhiều tổn thương, luôn giằng xé giữa khát khao trả thù và mong muốn cứu người thân.

Màn thể hiện của Sadie được đánh giá cao nhờ khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa sự mạnh mẽ, dữ dội và nét mong manh của nhân vật. Bên cạnh vai diễn Jean Grey, nữ diễn viên còn thu hút bởi nhan sắc nổi bật được nhiều người ví như “búp bê sống”.

Sở hữu vẻ đẹp mang đậm nét cổ điển nhưng vẫn trẻ trung, Sadie Sink luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ. Mái tóc đỏ tự nhiên kết hợp cùng những đường nét thanh tú giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn riêng giữa dàn sao trẻ cùng thế hệ.

Khác với nhiều ngôi sao chuộng phong cách trang điểm sắc sảo, Sadie thường lựa chọn lối make-up tối giản với lớp nền mỏng, má hồng nhẹ và tông son trung tính. Phong cách này giúp tôn lên làn da sáng cùng đôi mắt xanh đặc trưng, khiến vẻ đẹp của cô trở nên trong trẻo và gần gũi.

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Sadie Sink còn được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của Hollywood. Sinh năm 2002 tại bang Texas (Mỹ), cô sớm bộc lộ niềm yêu thích nghệ thuật và bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ. Trước khi được biết đến trên màn ảnh, Sadie từng tham gia các vở nhạc kịch Broadway như Annie và The Audience, Romeo&Juliet,...

Bước ngoặt sự nghiệp đến vào năm 2017 khi cô gia nhập loạt phim đình đám Stranger Things trong vai Max Mayfield. Hình ảnh cô bé cá tính, mạnh mẽ nhưng giàu cảm xúc giúp Sadie nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được yêu thích nhất của loạt phim.

Sau thành công của Stranger Things, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án như phim ngắn All Too Well do Taylor Swift đạo diễn, bộ phim The Whale hay vở kịch John Proctor Is the Villain, tác phẩm giúp cô nhận đề cử giải Tony

Ngoài công việc diễn xuất, Sadie Sink còn là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang săn đón. Hình ảnh thanh lịch, hiện đại cùng vẻ đẹp tự nhiên giúp cô thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí thời trang và các sự kiện lớn của làng giải trí.

Trái ngược với sự nổi tiếng ngày càng tăng, Sadie Sink lại khá kín tiếng về đời tư. Cô hiếm khi chia sẻ chuyện tình cảm hay cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Nữ diễn viên vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với dàn diễn viên Stranger Things cũng như Taylor Swift sau lần hợp tác trong All Too Well.