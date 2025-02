Hai món Song Hye Kyo ăn thay cơm để giảm cân

1. Đậu phụ

Song Hye Kyo thời nặng tới 70 kg, chụp ảnh cùng Son Seung Hun năm 2000. Ảnh: Newsen

Song Hye Kyo từng cho biết cô đã giảm thành công 17 kg nhờ thay cơm bằng đậu phụ vào bữa tối. Hai bữa còn lại trong ngày, cô ăn thanh đạm, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm nhiều calo và chỉ ăn no 80%.

Đậu phụ chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. 100 g đậu phụ cung cấp 8 g protein, 2 g carbohydrate, 1 g chất xơ, 4 g chất béo và nhiều khoáng chất thiết yếu như sắt, kẽm, magie, canxi, đồng, selen, phốt pho, mangan... Ăn đậu phụ giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ thừa hiệu quả.

Một số món ăn có thể chế biến với đậu phụ, thích hợp để ăn thay cơm tối là: đậu phụ luộc, đậu phụ hấp tôm, salad đậu phụ, canh đậu phụ và nấm...

2. Konjac

Song Hye Kyo trong phim 'The Glory'. Ảnh: Hancinema

Để phù hợp với hình thể gầy gò do ăn uống thiếu chất, nhiều lần ngất xỉu vì suy dinh dưỡng của nhân vật Moon Dong Eun trong phim The Glory, Song Hye Kyo đã giảm cân cấp tốc bằng cách thay cơm trắng bằng gạo konjac trong hai tháng. Thực đơn bữa sáng và trưa của cô gồm cơm konjac ăn kèm cá nướng, canh rau. Bữa tối cô ăn đậu phụ luộc.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, gạo konjac đáp ứng được hầu hết các nhu cầu khắt khe khi giảm cân, cải thiện sức khỏe như chứa ít calories, không có chất béo, gluten, đường, ít tinh bột, giàu chất xơ, giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Dùng konjac thay thế cho cơm, mì hay miến gạo có thể cắt giảm lượng năng lượng bạn hấp thu mỗi ngày. Đây là thực phẩm chứa chỉ số đường huyết (GI) thấp, phù hợp với thực đơn ăn kiêng, ăn chay để giảm cân và kiểm soát cân nặng.

Hiện Song Hye Kyo thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Ảnh: ĐP

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ra mắt với vai trò người mẫu rồi thử sức đóng phim từ năm 16 tuổi. Năm 2000, cô trở thành sao hạng A nhờ vai chính trong phim Trái tim mùa thu (2000). Cô đóng All In (2003), Full House (2004), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022). Cô thuộc top sao nữ được trả cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Năm 2022, Song Hye Kyo lần đầu lên ngôi ảnh hậu Baeksang với vai cô gái mang ám ảnh bạo hành trong phim The Glory. Gần đây cô tham gia bộ phim Dark Nuns, được cho là phần tiếp theo của bộ phim kinh dị năm 2015, The Priests. Sau khi ly hôn diễn viên Song Joong Ki năm 2019, Song Hye Kyo kín tiếng về đời tư, nhưng tích cực xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tạp chí lớn.