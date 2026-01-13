Người mẫu U50 giữ vóc dáng gợi cảm không cần ăn kiêng

Ở tuổi 49, Myleene Klass vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi vóc dáng săn chắc và nguồn năng lượng dồi dào. Thay vì chạy theo những chế độ tập luyện khắc nghiệt, Myleene duy trì một triết lý bền vững: Tập luyện để sống khỏe, không phải để trình diễn.

Trong cuộc phỏng vấn với Women's Health năm 2019, Myleene từng thừa nhận dành phần lớn thời gian tuổi trẻ sống dưới áp lực dư luận về ngoại hình, dẫn đến những sai lầm như bỏ bữa hay phụ thuộc vào đồ ăn nhanh khiến cơ thể luôn rơi vào trạng thái kiệt quệ. "Tôi từng cố ép mình vào khuôn khổ kiểu như tuyệt đối không đụng đến một mẩu chocolate nào nhưng kết quả là chỉ ba ngày sau, cơn thèm khát thứ đồ ngọt ấy lại bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết", cô kể.

Khi bước sang tuổi trung niên, nữ ca sĩ, nhạc sĩ, người mẫu kiêm người dẫn chương trình nhận ra rằng sự bền vững quan trọng hơn mọi tiêu chuẩn thẩm mỹ nhất thời. Cô loại bỏ hoàn toàn từ "ăn kiêng" khỏi từ điển sống, duy trì bữa ăn giàu protein và carbohydrate để nuôi dưỡng cơ bắp. Quan điểm này không chỉ giúp Myleene Klass giữ năng lượng ổn định mà còn là cách giáo dục con cái về lòng tự trọng, giúp chúng không bao giờ phải thấy mẹ mình ngồi soi xét khuyết điểm hay cố hóp bụng trước gương.

Nữ nghệ sĩ đa tài người Anh Myleene Klass. Ảnh: Women's Health

Sự nhất quán đó được cô cụ thể hóa qua chương trình "MyBody by Myleene". Đây là chương trình tập luyện tại nhà 12 tuần hợp tác giữa cô và các chuyên gia thể hình hàng đầu năm 2018, hướng đến những phụ nữ bận rộn, không có quá nhiều thời gian để "đóng đô" tại phòng gym. Cấu trúc bài tập được thiết kế gồm ba buổi một tuần, mỗi buổi khoảng 30 phút, kèm lựa chọn tập thêm nếu người tập có đủ thời gian và sức lực.

Thay vì chạy theo các trào lưu tập luyện cường độ cao (HIIT), "MyBody by Myleene" tập trung vào các bài cardio ổn định, rèn luyện sức mạnh chức năng (functional strength) và các bài tập cơ lõi với nhịp độ chậm hơn. Myleene chia sẻ mục tiêu của cô là tạo ra một lộ trình mà mọi người có thể theo đuổi lâu dài, thay vì một kế hoạch nghe có vẻ hoành tráng trên lý thuyết nhưng lại sớm "phá sản" chỉ sau vài tuần.

"Tôi muốn một thứ gì đó thực sự phù hợp với đời thực", cô chia sẻ với tạp chí HELLO!. "Bởi nếu một bài tập khiến bạn cảm thấy quá khó để duy trì, bạn sẽ chẳng bao giờ động vào nó".

Chương trình được chia thành ba phong cách tập luyện chính gồm MyPower (tập trung vào các bài tập cardio lấy cảm hứng từ bộ môn boxing), MyStrength (sử dụng túi cát để tập kháng lực) và MyCore (kết hợp các chuyển động của pilates và yoga nhằm hỗ trợ điều chỉnh tư thế, tăng độ ổn định cho cơ thể). Mỗi phần được thiết kế để bổ trợ lẫn nhau, tạo nên sự đa dạng cho lộ trình tập luyện mà không khiến mọi thứ trở nên quá phức tạp.

Bên cạnh cardio, Myleene còn chú trọng tập sức mạnh. Tuy nhiên, cô không chọn cách tập với máy móc cồng kềnh ở phòng gym mà sử dụng túi cát (sandbell), một dụng cụ mềm nhưng có sức nặng giúp kiểm soát động tác tốt hơn. Thay vì tập riêng lẻ từng nhóm cơ chỉ để cho đẹp, các bài tập của cô như chùng chân, đẩy, xoay người tác động lên nhiều nhóm cơ cùng lúc, giúp các hoạt động thường ngày trở nên linh hoạt và vững chãi. Với phụ nữ trung niên, Myleene tin rằng tập sức mạnh không phải để khoe thành tích tạ nặng mà là cách giữ cơ bắp, ổn định xương khớp và bảo vệ sức khỏe đường dài.

Ngoài cardio và tập sức mạnh, Myleene còn kiên trì tập thêm các buổi chuyên sâu cho cơ lõi (bụng, hông, lưng) với nhịp độ chậm rãi. Các bài tập này dựa trên nguyên lý của pilates và yoga, chú trọng vào việc kiểm soát từng chuyển động, kết hợp với hơi thở và căn chỉnh tư thế chuẩn xác.

"Nếu không tập, dáng đứng của tôi sẽ rất xấu. Tập cơ lõi không chỉ để bụng phẳng mà còn bảo vệ lưng và giúp cơ thể vận động đúng cách", bà mẹ hai con nói. Thay vì coi tập bụng là việc phụ làm cho xong vào cuối buổi, người đẹp biến nó thành một phần trọng tâm, giúp cơ thể tìm thấy sự tĩnh tại và cân bằng sau những bài tập tốn nhiều sức lực.

Với Myleene, tập luyện không phải là hình phạt hay cách để "sửa chữa" một cơ thể hỏng hóc. Cô muốn tạo ra một hình ảnh tích cực về cơ thể để làm gương cho con cái, giúp chúng lớn lên mà không bị ám ảnh bởi cân nặng hay sự tự ti.

Myleene trên đường phố London, Anh hồi tháng 4/2025. Ảnh: Mattpapz