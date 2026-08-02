Lá sung trong chăm sóc da: Công dụng theo kinh nghiệm dân gian và những điều cần lưu ý

Tuy nhiên, dưới góc nhìn khoa học, phần lớn các công dụng này vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền miệng, chưa có nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn xác nhận hiệu quả. Vậy lá sung thường được dân gian sử dụng như thế nào trong chăm sóc da?

1. Tác dụng của lá sung trong chăm sóc da

Lá sung chứa nhiều hợp chất thực vật tự nhiên như polyphenol, flavonoid, tannin và một số chất chống oxy hóa. Đây là những nhóm hoạt chất được quan tâm nhờ khả năng tham gia vào quá trình bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Trong dân gian, đặc tính làm sạch và cảm giác dễ chịu sau khi sử dụng nước lá sung khiến loại lá này trở thành nguyên liệu quen thuộc trong các bài ngâm rửa hoặc chăm sóc ngoài da.

Theo kinh nghiệm dân gian, lá sung có tác dụng:

Hỗ trợ làm sạch và chăm sóc da: Theo kinh nghiệm dân gian, lá sung thường được kết hợp cùng một số loại lá quen thuộc khác như lá trầu không, lá chè xanh hoặc lá khế. Nhiều gia đình có thói quen đun nước lá sung để tắm hoặc rửa ngoài da với mục đích làm sạch da, giảm cảm giác bết dính da trong thời tiết nóng ẩm, tạo cảm giác dễ chịu sau khi vận động hoặc ra nhiều mồ hôi...

Về mặt khoa học, việc rửa bằng nước ấm cùng thảo dược có thể giúp loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi trên bề mặt da và giúp da dễ chịu.

Lá sung khi được sử dụng hợp lý có thể hỗ trợ làm sạch da. Ảnh AI.

Hỗ trợ làm dịu cảm giác ngứa và khó chịu ngoài da: Ở nhiều địa phương, nước lá sung còn được dùng để ngâm hoặc rửa khi xuất hiện các tình trạng da khô ngứa, kích ứng nhẹ, côn trùng đốt, mẩn đỏ mức độ nhẹ... Tannin – nhóm hợp chất thực vật trong lá sung có tính làm se tự nhiên. Tuy nhiên nếu ngứa kéo dài, nổi mề đay, viêm da hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng cần đi khám.

Hỗ trợ chăm sóc da dầu: Một số người sử dụng lá sung để rửa mặt hoặc lau vùng da tiết dầu với mục đích làm sạch bề mặt da, giảm cảm giác nhờn, da thông thoáng hơn... Quan niệm này có thể liên quan đến đặc tính làm se nhẹ của tannin. Lưu ý không sử dụng nước lá quá đặc hoặc chà xát nhiều có thể khiến hàng rào bảo vệ da bị ảnh hưởng.

2. Cách dùng lá sung hỗ trợ chăm sóc da

Khi sử dụng lá sung trong chăm sóc da, nên lưu ý:

- Chọn lá sạch, không phun thuốc bảo vệ thực vật, rửa kỹ nhiều lần dưới nước sạch.

- Đun sôi với lượng nước vừa đủ, để nước nguội bớt trước khi tiếp xúc với da.

- Chỉ dùng ngoài da, không nên ngâm quá lâu hoặc sử dụng hằng ngày trong thời gian dài.

- Không đắp trực tiếp lá tươi lên vùng tổn thương.

Ai nên thận trọng khi dùng lá sung chăm sóc da?

Một số nhóm người nên lưu ý:

- Người có da nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng thực vật bởi nhựa của cây sung có thể gây: Ngứa, rát, viêm da tiếp xúc.

- Các trường hợp đang có các vấn đề về da liễu như: Chàm, viêm da cơ địa, vảy nến, nhiễm trùng da.... nên tham khảo bác sĩ thay vì tự dùng lá sung hỗ trợ điều trị bệnh.

- Trẻ nhỏ: Nhiều người đun nước lá sung để tắm cho trẻ với mong muốn giảm rôm sảy, hăm... Tuy nhiên đây là điều không nên làm, bởi vì da trẻ mỏng và dễ kích ứng hơn người lớn nên không nên áp dụng tùy ý.