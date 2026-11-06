Bộ ba 'mỹ nhân' Việt 'lỡ hẹn' với các cuộc thi nhan sắc quốc tế, giữ tình bạn hiếm có trong showbiz

Thảo Nhi Lê, Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà quen biết nhau từ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Sau cuộc thi này, Thảo Nhi Lê đã giành ngôi vị Á hậu 1. Ngô Bảo Ngọc dừng chân ở top 10 và sau đó đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại Miss Grand Vietnam 2026. Trong khi đó, Đỗ Nhật Hà gây tiếng vang khi trở thành Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2018, "gây sốt" tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Kể từ đó đến nay, cả ba "mỹ nhân" này đều đạt thêm nhiều thành công trong công việc. Tuy nhiên, điều gây tiếc nuối chính là Thảo Nhi Lê, Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà đều chưa có cơ hội tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế nào.

Mới đây, trên trang cá nhân, Á hậu Thảo Nhi Lê chia sẻ loạt khoảnh khắc thân thiết với Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà. Cô viết: "Có lẽ, khi đặt chân đến "beauty queen", cả ba đều mang trong mình một giấc mơ về sân khấu quốc tế. Vậy mà, bằng một cái duyên nào đó thật kỳ lạ, cả ba lại chưa có cơ hội cùng nhau đi đến cuối hành trình ấy. Nhưng có lẽ, cuộc đời luôn có những ngã rẽ riêng, và một hành trình chưa trọn vẹn cũng có thể là khởi đầu cho một hành trình khác đang chờ đợi".

Người đẹp này chia sẻ thêm: "Cuộc sống có nhiều điều không như mong đợi, nhưng đôi khi chính những ngã rẽ ấy lại đưa mình đến những điều đặc biệt hơn. Và với Nhi, có lẽ một trong những điều đáng quý nhất sau hành trình ấy chính là gặp được hai người bạn, để cùng nhau sẻ chia, cùng nhau trưởng thành và tiếp tục viết nên những câu chuyện mới".

Suốt nhiều năm qua, Thảo Nhi Lê, Ngô Bảo Ngọc và Đỗ Nhật Hà vẫn giữ được tình bạn thân thiết, gắn bó. Đây là điều khiến khán giả bất ngờ, bởi trong giới "beauty queen" có nhiều drama. Do đó, tình bạn của các người đẹp này càng được công chúng quý mến hơn.