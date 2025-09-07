Hoa hậu Phương Linh tung bộ ảnh mới, sẵn sàng chinh chiến ở Miss Cosmo 2025

Sau hơn hai tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam (Miss Cosmo Vietnam) 2025, Hoa hậu Phương Linh đã khẳng định dấu ấn rõ nét. Với nguồn năng lượng tích cực và tư duy linh hoạt, cô ngày càng nhận được sự yêu mến từ công chúng.

Mới đây, Hoa hậu Phương Linh đã giới thiệu bộ ảnh mới như một lời tri ân gửi đến khán giả đã đồng hành và ủng hộ cô trong suốt thời gian qua, đồng thời sẵn sàng cho Miss Cosmo 2025. Bộ ảnh gồm ba phong cách khác nhau, mỗi phong cách khai thác một khía cạnh riêng trong hình ảnh của Phương Linh.

Trong layout đầu tiên Phương Linh chọn chiếc đầm dạ hội ôm sát của NTK Thượng Gia Kỳ. Sự kết hợp sequin đen, trắng gợi liên tưởng đến họa tiết da báo, phần nào phản ánh cá tính độc lập, sắc sảo của cô.

Sang layout thứ hai, Phương Linh thử sức với thiết kế thuộc bộ sưu tập N1 của NTK Tran D Tri. Chất liệu lông và ren được xử lý khéo léo, mang đến diện mạo quyến rũ.

Ở layout cuối, Phương Linh trở lại với phong cách thanh lịch trong thiết kế lệch vai màu trắng đính ngọc trai từ NTK Thượng Gia Kỳ. Chiếc váy ôm dáng kết hợp cùng vương miện Tre’15 The Crown và mái tóc dài buông sóng, giản dị nhưng bản lĩnh.

