Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi: ‘Tôi muốn cảm ơn mình vì đã không bỏ cuộc ở những lúc chưa tự tin nhất’

Bên cạnh ghi dấu ở các sân khấu sắc đẹp, Vân Nhi còn gây ấn tượng bởi tinh thần chủ động và trách nhiệm trong các hoạt động xã hội. Cô tích cực tham gia các dự án thiện nguyện, các chiến dịch vì cộng đồng và truyền cảm hứng cho nhiều người. Nàng Á hậu từng tham gia hỗ trợ một dự án nhân ái hỗ trợ người khuyết tật có việc làm ổn định, từng mang những món quà đến các bản làng xa xôi và trao tay những suất cơm 0 đồng cho bệnh nhân tại bệnh viện K…

Giành ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi từng gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình nổi bật với phong thái tự tin. Cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, chuyên nghiệp và nụ cười rạng rỡ, toát lên nguồn năng lượng tích cực. Cận kề đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, trò chuyện với Sinh Viên Việt Nam, Vân Nhi có những chia sẻ mới nhất sau hành trình hai năm đương nhiệm.

Sau nhiệm kỳ vừa qua, Vân Nhi học được những gì để thanh xuân thêm nhiều trải nghiệm?

Điều tôi học được nhiều nhất có lẽ là dám bước ra khỏi “vùng an toàn”. Tôi thử sức rất nhiều công việc, gặp nhiều người. Đồng thời, tôi nhìn thấy những thiếu sót của chính mình rõ hơn. Với tôi, thanh xuân đẹp không phải vì mình đã làm được bao nhiêu điều, mà vì mình đã dám trải nghiệm và trưởng thành thêm bao nhiêu từ những trải nghiệm ấy.

Trong Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi dường như tham gia nhiều hoạt động hơn. Điều này có tạo ra sự so sánh?

Tôi nghĩ, mỗi người có một hành trình và một nhịp phát triển riêng. Tôi may mắn có cơ hội được thử sức ở nhiều lĩnh vực như phim ảnh, quảng cáo hay đóng MV. Và tôi trân trọng từng cơ hội đó. Nhưng tôi không nghĩ mình cần đặt bản thân bên cạnh hai bạn để so sánh, bởi mỗi người đều có một cách riêng để viết tiếp câu chuyện của mình.

Từ khi trở thành Á hậu, Vân Nhi đã quen với cuộc sống của một người nổi tiếng luôn phải giữ hình ảnh?

Thời gian đầu, chắc chắn tôi cũng có một chút bỡ ngỡ, bởi mọi hoạt động của mình đều được công chúng chú ý hơn trước. Nhưng tôi nghĩ, cách tốt nhất để giữ hình ảnh không phải là cố gắng trở thành một người hoàn hảo, mà là tôi ý thức hơn về lời nói, hành động và trách nhiệm của mình.

Được khán giả gọi là “thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới”, “nàng thơ”, Vân Nhi đón nhận những danh xưng này thế nào?

Tôi rất vui và biết ơn khi được khán giả dành cho những tình cảm đẹp như vậy. Tôi nghĩ, danh xưng là một phần, còn điều quan trọng hơn là mình làm gì sau những lời yêu thương đó. Nên tôi đón nhận bằng sự trân trọng, nhưng cũng tự nhắc mình rằng, được yêu mến là một may mắn, còn giữ được sự yêu mến ấy là một hành trình.

Vừa lo việc học, vừa lo việc đương nhiệm Á hậu, Vân Nhi có áp lực về điểm số và thành tích không?

Có chứ. Tôi từng có những giai đoạn phải cân bằng rất nhiều việc cùng lúc và cũng có lúc áp lực vì sợ mình chưa làm tốt. Nhưng việc học là học mãi nên tôi luôn tự nhủ rằng, mình phải không được giấu dốt, cái gì không biết thì mình hỏi, mình học. Tôi không đặt điểm số làm áp lực, mà mình nhìn vào đó và tự nhủ: “Mình đang ở mức này, mình cần cố gắng hơn”.

Từ khi đương nhiệm đến nay, có điều gì thay đổi khiến Vân Nhi tiếc nuối không?

Có những khoảng thời gian, tôi đã bỏ lỡ những cuộc gặp gỡ, những khoảnh khắc rất bình thường với gia đình và bạn bè vì công việc. Tôi cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng rất trân trọng khi những cơ hội việc làm đến với mình.

Khi lấn sân phim ảnh, Vân Nhi chuẩn bị tâm thế thế nào để đón nhận những lời khen chê từ công chúng?

Tôi nghĩ, khi mình bước sang một lĩnh vực mới thì việc nhận những nhận xét khác nhau là điều khó tránh khỏi. Nếu một lời góp ý đúng, tôi sẽ lắng nghe. Còn nếu chỉ là một bình luận tiêu cực thì tôi sẽ không để nó quyết định giá trị của mình. Tôi biết rằng mình còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, nên thay vì chứng minh bằng lời nói, tôi muốn dùng thời gian và sự cố gắng để trả lời.

Nếu được nói cảm ơn chính mình trong gần hai năm nhiệm kỳ, Vân Nhi muốn nói gì?

Tôi muốn cảm ơn mình vì đã không bỏ cuộc ở những lúc chưa tự tin nhất. Cảm ơn vì đã dám thử, dám sai và dám học lại từ đầu. Nhìn lại hành trình ấy, tôi thấy mình chưa phải phiên bản hoàn hảo, nhưng chắc chắn đã là một Vân Nhi trưởng thành hơn ngày đăng quang. Và có lẽ, đó là món quà đẹp nhất mà nhiệm kỳ đã để lại cho tôi. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tôi vẫn đang tiếp tục hoàn thành chương trình học ở trường. Tôi trau dồi thêm kỹ năng mới, kiến thức mới để để trở thành phiên bản tốt hơn.

Cảm ơn Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi!

Đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 20h, ngày 7/11/2026, tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.

Chương trình có quy mô gần 9.000 khán giả, quy tụ nhiều khách mời nổi tiếng. Trong đó, sự góp mặt của hàng loạt giọng ca đình đám như: Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, Minh Ngọc, S.T Sơn Thạch... cùng với sự dẫn dắt của hai MC Bùi Đức Bảo và Khánh Vy.