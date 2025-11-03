Nam Anh - Nam Em khoe lưng trần trên thảm đỏ Miss Cosmo TP HCM

Nam Anh - Nam Em diện đầm cổ yếm cùng kiểu dáng với hai màu đối lập trắng - đen, khi khoe dáng trên thảm đỏ lễ công bố khởi động Miss Cosmo TP HCM 2026 với chủ đề 'The New Iconic' - biểu tượng sắc đẹp thế hệ mới đại diện cho thành phố năng động và hiện đại.

Trang phục hở táo bạo giúp cặp chị em sinh đôi khoe lưng trần và vóc dáng mảnh mai. Sau thời gian 'ở ẩn', gần đây Nam Em trở lại nhiều sự kiện thời trang.

Lý Nhã Kỳ diện chiếc váy trễ vai, khoét ngực sâu. Trong vai trò Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, nữ diễn viên cho biết cô thích chủ đề cuộc thi năm nay là 'The New Iconic'. 'Đây chính là hình mẫu của người phụ nữ hiện đại: tài năng, trí tuệ và bản lĩnh để lan tỏa năng lượng tích cực và truyền cảm hứng cho cộng đồng', cô nói.

Lý Nhã Kỳ chụp hình cùng Chủ tịch cuộc thi - CEO Nguyễn Thanh Phương Đài (váy xanh) và hoa hậu Ngọc Châu.

Ngoài Lý Nhã Kỳ, Hội đồng Giám khảo của mùa giải đầu tiên của Miss Cosmo TP HCM còn có: Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Toàn Cầu 2025 Nguyễn Đình Như Vân và doanh nhân Nguyễn Lê Lâm Ngân.

Người đẹp Tài năng, Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025 Huỳnh Tiên đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch cuộc thi.

Người đẹp bày tỏ cảm xúc khi đảm nhận cương vị mới: 'Sau 10 năm không hoạt động nghệ thuật, việc trở lại và tham gia đấu trường Miss Cosmo Vietnam 2025 là một hành trình đặc biệt. Tôi từng là thí sinh, và giờ đây là ở cương vị ban tổ chức, nên tôi hiểu rằng kết quả không định nghĩa con người. Điều quan trọng là hành trình sau đó mình làm gì. Tôi mong các thí sinh hãy mạnh mẽ khai phá sức mạnh nội tâm, theo đuổi mục tiêu và đừng sợ bắt đầu lại từ đầu'.

Miss Cosmo Vietnam 2024 Phương Linh khoe vai trần trên thảm đỏ.

Á hậu Bùi Lý Thiên Hương diện đầm tua rua xẻ đến rốn tôn vóc dáng.

Á hậu Minh Nhàn.

Miss Cosmo TP HCM là cuộc thi sắc đẹp quy mô khu vực, chọn ra top 30 để tham dự chung kết. Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, độ tuổi từ 18-33, chiều cao 1,65 m trở lên, có thể đã qua phẫu thuật thẩm mỹ.

Vòng sơ khảo tổ chức tại TP HCM vào 11/1/2026. Chung kết dự kiến diễn ra vào 14/3/2026.

Bên cạnh việc chia sẻ các thông tin về cuộc thi, lễ công bố còn có tiết mục trình diễn áo dài, tiết mục nghệ thuật tái hiện nét đẹp văn hóa Việt Nam trong hơi thở đương đại.