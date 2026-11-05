Hai hoa khôi, á khôi quê Đồng Nai muốn giành vương miện Hoa hậu Việt Nam
Nguyễn Thị Hoa từng đăng quang Miss HUTECH 2025, còn Mai Thị Yến Nhi là Á khôi 1 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, có hơn bốn năm làm vũ công. Hai cô gái quyết tâm giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.
Trong thử thách trả lời câu hỏi ứng xử, Nguyễn Thị Hoa nhận câu hỏi về điều làm nên vẻ đẹp thực sự của người phụ nữ. Cô bày tỏ quan điểm người phụ nữ đẹp nhất khi được là chính mình. Tại họp báo chung kết hôm 3/1, Hoa cho biết thời gian học tập, rèn luyện ở nhà chung giúp cô thay đổi nhiều. Cô tin người thân sẽ bất ngờ khi thấy sự trưởng thành của mình sau hành trình cuộc thi.
Càng gần đêm chung kết, Nguyễn Thị Hoa càng hồi hộp trước cơ hội trình diễn trên sân khấu lớn. “Chúng tôi đang nỗ lực tập luyện để có thể mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Lúc này, tôi rất hồi hộp để bước lên sân khấu, trình diễn trước hàng nghìn khán giả tại Hải Phòng”, cô chia sẻ. Cùng các thí sinh, Hoa đang hoàn thiện kỹ năng trình diễn để chuẩn bị cho đêm thi quyết định ngày 7/11.
Yến Nhi có hơn bốn năm theo đuổi công việc vũ công, từng biểu diễn tại các đám cưới trước khi thi Hoa hậu Việt Nam. Trong talk show Nếu tôi đăng quang, cô nhận mình nhút nhát, rụt rè, khác với hình ảnh khi đứng trên sân khấu. “Tại Hoa hậu Việt Nam, em có nhiều trải nghiệm, được học hỏi nhiều và cơ hội trình diễn ở sân khấu lớn”, cô chia sẻ.
Hoàng Thị Hà Phương là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Những hoạt động tại Bến tàu K15, xưởng gốm Chu Đậu, rừng...