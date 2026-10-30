Bí quyết giữ dáng và làn da của “tường thành nhan sắc xứ Hàn” Kim Tae Hee

Tập luyện đều đặn, không ép bản thân phải “đốt calo” mỗi ngày

Một trong những thói quen giúp Kim Tae Hee duy trì vóc dáng là Pilates. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô cố gắng tập Pilates khoảng một đến hai lần mỗi tuần. Bên cạnh đó, cô cũng yêu thích các hoạt động ngoài trời như đi bộ và leo núi. Nhưng thay vì chỉ tập trung vào những bài tập cường độ cao, Kim Tae Hee duy trì vận động như một phần của lối sống.

Ăn uống có kiểm soát nhưng không chạy theo chế độ quá cực đoan

Kim Tae Hee từng chia sẻ rằng cô thích ăn khuya nhưng cố gắng hạn chế thói quen này. Những món ăn vặt như bia, bắp rang hay khoai tây chiên vẫn là những món cô yêu thích, nhưng nữ diễn viên ý thức được việc cần tiết chế.

Đặc biệt, cô từng nhận thấy việc ăn mặn có thể khiến khuôn mặt bị sưng và làn da trông kém tươi tắn vào ngày hôm sau. Thay vì hiểu giữ da và giữ dáng là phải cắt bỏ hoàn toàn những món mình thích, thì cách hợp lý và hiệu quả hơn là ăn uống cân bằng và biết điểm dừng.

Khi da có vấn đề, đừng cố nhồi thêm hàng loạt sản phẩm

Một trong những điều thú vị trong cách chăm sóc da của Kim Tae Hee là cô luôn chú trọng việc quan sát tình trạng da. Khi da khô, cô tăng cường dưỡng ẩm và sử dụng mặt nạ. Ngược lại, khi xuất hiện mụn hoặc dấu hiệu kích ứng, cô có xu hướng tối giản chu trình chăm sóc thay vì liên tục thêm sản phẩm mới.

Đây cũng là bài học đáng tham khảo cho những "tín đồ skincare", rằng da đang gặp vấn đề không có nghĩa là bạn cần thêm vài loại serum mới. Đôi khi, giảm bớt các bước không cần thiết và tập trung vào làm sạch, dưỡng ẩm, bảo vệ da lại là lựa chọn hợp lý hơn

Ưu tiên chăm da hơn trang điểm che khuyết điểm

Kim Tae Hee từng chia sẻ rằng cô quan tâm đến các sản phẩm dưỡng da hơn cả son hay kem nền. Khi không phải quay phim hoặc chụp quảng cáo, nữ diễn viên thường hạn chế trang điểm để làn da có thời gian nghỉ ngơi.

Làm sạch da là bước rất quan trọng, đồng thời cô thường lựa chọn sản phẩm khá cẩn thận dựa trên thành phần và tình trạng da.

Nói cách khác, thay vì tìm cách che phủ mọi khuyết điểm bằng makeup, Kim Tae Hee tập trung vào việc duy trì nền da khỏe trước.

Ngủ đủ và quản lý căng thẳng cũng là một phần của việc giữ dáng, giữ da

Không chỉ ăn uống hay tập luyện, Kim Tae Hee cũng từng nhấn mạnh vai trò của việc ngủ đủ, vận động thường xuyên và kiểm soát căng thẳng. Đây có lẽ là phần dễ bị bỏ quên nhất khi chúng ta nói về bí quyết giữ dáng, đẹp da. Một chu trình skincare đắt tiền cũng khó bù lại cho những ngày liên tục thức khuya, bỏ bữa và căng thẳng kéo dài.