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Lọ Lem xách túi trăm triệu đồng dạo phố Hàn Quốc

Sự kiện: Phong cách thời trang của SAO

Lọ Lem - con gái lớn của nghệ sĩ Quyền Linh - khoe chiếc túi Chanel mới tậu trong chuyến vi vu Hàn Quốc cùng gia đình mới đây.

Lọ Lem xách túi trăm triệu đồng dạo phố Hàn Quốc - 1

Lọ Lem diện đồ mang cảm hứng retro khi ngắm phong cảnh Seoul mùa thu. Cô phối tanktop cùng quần jeans ống loe, khoác cardigan và giày da mũi nhọn. Trên tay, con gái út Quyền Linh xách chiếc túi kiểu cổ điển của Chanel.

Lọ Lem xách túi trăm triệu đồng dạo phố Hàn Quốc - 2

Thiết kế chần trám phối quai xích màu trắng mới được Lọ Lem tậu về tủ. Món phụ kiện giá trăm triệu đồng phù hợp với phong cách nữ tính, tiểu thư của cô.

Lọ Lem xách túi trăm triệu đồng dạo phố Hàn Quốc - 3

Dưới những bức ảnh Lọ Lem đăng tải, nhiều khán giả khen cách phối đồ bắt mắt cùng nhan sắc của người đẹp 20 tuổi.

Lọ Lem xách túi trăm triệu đồng dạo phố Hàn Quốc - 4

Với chiều cao khoảng 1,73 m, con gái lớn của Quyền Linh thường được nhận xét vóc dáng 'mặc gì cũng đẹp'. Cô cũng tích cực bổ sung những chiếc túi xách hàng hiệu vào tủ đồ để kết hợp cùng trang phục bình dân.

Lọ Lem xách túi trăm triệu đồng dạo phố Hàn Quốc - 5

Trước đây, Lọ Lem nhiều lần khoe các mẫu túi xách của Chanel - thương hiệu mà cô yêu thích, thường xuyên sử dụng. Cô có một chiếc Chanel Flap Bag màu trắng giá khoảng 250 triệu đồng, phối đa dạng cùng trang phục dạo phố và đi tiệc.

Lọ Lem xách túi trăm triệu đồng dạo phố Hàn Quốc - 6

Bộ sưu tập túi Chanel của Lọ Lem còn có mẫu Mini Flap màu hồng dây xích dài, giá bán khoảng 185 triệu đồng.

Ảnh: Facebook Mai Thảo Linh

Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York
Lọ Lem xách túi trăm triệu khoe phong cách ở New York

Hot girl Lọ Lem - con gái nghệ sĩ Quyền Linh - diện loạt đồ trẻ trung phối với túi xách xa xỉ trong chuyến đi Mỹ cùng gia đình.

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Theo Trang Shaelyn ([Tên nguồn])

Nguồn: https://ngoisao.vnexpress.net/lo-lem-xach-tui-tram-trieu-dong-dao-pho-han-q...

-29/10/2026 23:57 PM (GMT+7)
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