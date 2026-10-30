Diễn viên Đài Loan 41 tuổi tiết lộ 5 bí quyết trẻ như gái đôi mươi

Tạ Hân Dĩnh có làn da mịn màng, vóc dáng thanh mảnh và diện mạo trẻ trung, được ví như gái đôi mươi dù đã bước qua tuổi 41. Ảnh: Instagram nikki_hsieh

Ở tuổi 41, Tạ Hân Dĩnh gây chú ý với diện mạo trẻ trung khi xuất hiện tại lễ trao giải Kim Chung lần thứ 61 ngày 26/10. Diện váy nhung đen trễ vai, nữ diễn viên khoe vóc dáng thanh mảnh, đường nét cơ thể gọn gàng cùng làn da căng mịn. Cô được đề cử Nữ chính xuất sắc ở hạng mục phim truyền hình nhờ vai Cao Chính Minh trong The World Between Us 2 (Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác 2).

Đằng sau vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên sinh năm 1985 là những thói quen chăm sóc da và vận động được duy trì trong sinh hoạt hằng ngày. Từng tăng 10 kg do áp lực công việc, cô cũng thay đổi cách nhìn về cân nặng, chú trọng đường nét cơ thể và trạng thái tinh thần thay vì chỉ quan tâm đến con số trên bàn cân.

Chăm sóc da tối giản

Tạ Hân Dĩnh từng tiết lộ có làn da dễ bị rosacea, tình trạng da có thể gây đỏ mặt kéo dài và nhạy cảm. Vì vậy, cô ưu tiên những sản phẩm có thành phần đơn giản, phù hợp với nhu cầu thực tế của làn da thay vì liên tục thử nghiệm mỹ phẩm theo xu hướng. Nữ diễn viên theo đuổi phương pháp chăm sóc da tối giản, hạn chế sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc. Cô cũng chú ý đến chế độ ăn uống, uống đủ nước và tránh những thực phẩm mà bản thân nhận thấy có thể khiến tình trạng da trở nên kém ổn định.

Dưỡng ẩm ở những vùng da ít được chú ý

Một thói quen khác của Tạ Hân Dĩnh là không chỉ tập trung chăm sóc da mặt. Sau khi tắm, cô thoa sản phẩm dưỡng da xuống vùng cổ, sau gáy và ngực, đồng thời chú ý những vị trí dễ khô ráp như đầu gối, khuỷu tay. Đây là những vùng da thường bị bỏ quên dù cũng chịu tác động của ánh nắng, ma sát và quá trình lão hóa tự nhiên. Khi độ ẩm suy giảm, bề mặt da dễ trở nên thô ráp, kém mềm mại.

Với phụ nữ ngoài 40 tuổi, dưỡng ẩm toàn thân giúp cải thiện độ mềm mại và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da. Bên cạnh đó, vùng cổ, ngực và mu bàn tay cũng cần được chống nắng thường xuyên để hạn chế những dấu hiệu lão hóa do tia cực tím.

Tạ Hân Dĩnh khoe mặt mộc với làn da căng bóng, hồng hào. Ảnh: Instagram nikki_hsieh

Massage mặt để giảm sưng

Người đẹp cho biết khuôn mặt đôi khi bị sưng vào buổi sáng, nhất là sau khi ăn mặn, uống rượu hoặc vào thời điểm gần kỳ kinh nguyệt. Để cải thiện diện mạo trước khi trang điểm, cô thường tắm nước lạnh, sau đó massage mặt và sử dụng dụng cụ cạo massage theo các đường nét trên khuôn mặt. Tình trạng mặt hơi sưng khi thức dậy có thể liên quan đến sự phân bố dịch trong cơ thể, lượng muối tiêu thụ hoặc tư thế ngủ. Massage nhẹ nhàng có thể giúp một số người cải thiện tạm thời vẻ sưng phù, song không có tác dụng làm tan mỡ mặt hay thay đổi cấu trúc khuôn mặt lâu dài.

Từng tăng 10 kg vì căng thẳng

Tạ Hân Dĩnh từng tăng cân từ 44 kg lên 54 kg trong giai đoạn chịu nhiều áp lực khi đóng phim. Cô rơi vào vòng luẩn quẩn khi căng thẳng dẫn đến muốn ăn nhiều hơn, còn việc tăng cân lại khiến cô lo lắng về ngoại hình. Sau trải nghiệm này, nữ diễn viên thay đổi cách nhìn về vóc dáng, quan tâm nhiều hơn đến đường nét cơ thể thay vì chỉ theo dõi cân nặng. Cô cũng cho rằng việc cơ thể đầy đặn hơn một chút không nhất thiết là điều tiêu cực.

Về ăn uống, Tạ Hân Dĩnh nói từng áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn 16:8, tức ăn trong khoảng tám giờ và nhịn ăn trong 16 giờ còn lại, trong giai đoạn cải thiện vóc dáng. Cô thường bắt đầu bữa ăn đầu tiên vào buổi chiều, buổi sáng chủ yếu uống cà phê đen hoặc nước ép trái cây. Sau khi lấy lại vóc dáng, cô duy trì chế độ ăn cân bằng, cung cấp đầy đủ protein, rau xanh, trái cây và chất béo có lợi cho cơ thể. Mục tiêu là duy trì sức khỏe và khối cơ, thay vì chạy theo một con số cân nặng cố định.

Luyện tập đều đặn giúp Tạ Hân Dĩnh giữ sắc vóc mảnh mai, thon gọn. Ảnh: Instagram nikki_hsieh

Tập luyện đều đặn

Tạ Hân Dĩnh duy trì lịch vận động gồm hai buổi pilates và một buổi tập tạ mỗi tuần. Ngoài ra, cô cũng yêu thích yoga và các hoạt động ngoài trời. Pilates không chỉ giúp cô rèn luyện vóc dáng mà còn mang lại sự kiên nhẫn, bình tĩnh giữa lịch trình làm việc bận rộn. Bộ môn này tập trung vào khả năng kiểm soát chuyển động, hơi thở, sức mạnh cơ trung tâm và tư thế. Việc tập đều đặn có thể giúp cơ thể linh hoạt hơn, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và hỗ trợ hình thành đường nét săn chắc.

Trong khi đó, tập tạ giúp xây dựng và duy trì khối cơ, yếu tố quan trọng với phụ nữ khi tuổi tác tăng. Nếu chỉ tập trung giảm cân mà không chú ý đến cơ bắp, cơ thể có thể mất cả khối cơ bên cạnh lượng mỡ. Sự kết hợp giữa hai hình thức vận động vì vậy có giá trị không chỉ đối với ngoại hình mà còn với sức mạnh và khả năng vận động lâu dài. Người mới tập nên điều chỉnh cường độ theo thể lực, tăng tải từ từ và dành thời gian phục hồi phù hợp.

Tạ Hân Dĩnh sinh năm 1985, là diễn viên, người mẫu Đài Loan, được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Cô gây chú ý với diễn xuất trong The World Between Us 2 (Khoảng cách giữa chúng ta và cái ác 2), tác phẩm giúp cô được đề cử Nữ chính xuất sắc tại giải Kim Chung lần thứ 61 năm 2026. Ở tuổi 41, nữ diễn viên còn thu hút sự quan tâm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thanh lịch.