Kim Kardashian tiết lộ thói quen tập luyện giữ dáng săn chắc

"Tôi là người tập tạ nặng, nên thường xuyên nâng tạ", ngôi sao tỷ phú nói trong cuộc phỏng vấn đăng trên tạp chí Vogue hôm 22/9. "Từng gặp vài vấn đề về lưng nên tôi phải điều chỉnh một số bài tập. Tuy vậy, tôi vẫn duy trì tập phần thân dưới để giữ cơ thể săn chắc, đồng thời dành vài buổi cho phần thân trên".

Kim Kardashian cho biết cô thường chọn một nhóm cơ để tập trung trong từng buổi. "Tôi tập mỗi ngày khoảng một tiếng rưỡi, bao gồm nâng tạ, giãn cơ và một chút cardio", cô nói. "Tôi rất thích pilates... Tôi nhận ra nếu không tập pilates ít nhất một lần mỗi tuần, lưng tôi sẽ cảm thấy căng cứng".

Ngôi sao 44 tuổi nói thêm cô tin bản thân cần những bài tập kéo giãn để tăng sự linh hoạt và thư giãn cơ thể.

Thân hình đồng hồ cát của Kim. Ảnh: Vogue

Bà mẹ 4 thường tập luyện vào buổi sáng, nhưng thừa nhận rất dễ bị phân tâm. "Tôi thường vừa tập vừa xem điện thoại và trả lời tin nhắn. Chắc điều đó khiến huấn luyện viên của tôi khá bực bội", cô cười nói.

Khi tập luyện, Kim thích nghe nhạc của Justin Bieber để tạo hứng khởi. Ngôi sao Mỹ cũng thẳng thắn tiết lộ các bài tập nhảy hay yoga trong phòng nóng không hợp với mình. "Tôi đã thử một lần và ngủ thiếp đi luôn", cô kể về trải nghiệm với yoga nóng. "Chỉ cần không gian phù hợp, nằm xuống và nhắm mắt lại là tôi có thể ngủ bất cứ đâu. Chỉ cần để tôi vào tư thế dễ ngủ là tôi sẽ ngủ ngay".

"Tôi yêu tập luyện. Đó là liệu pháp sức khỏe của tôi", cô nói với Vogue.