6 cách để có khuôn mặt thon gọn hơn trong một tuần

1. Vì sao khuôn mặt trông to, kém thon gọn?

Khuôn mặt thon gọn, to hay nhỏ phụ thuộc trước hết vào cấu trúc xương hàm, xương gò má. Đây là đặc điểm bẩm sinh mà ăn uống hay tập luyện không thay đổi được. Bên cạnh đó, lớp mỡ dưới da mặt thường dày lên khi cơ thể tăng cân. Một số người có cơ cắn hai bên góc hàm phát triển mạnh do thói quen nghiến răng hoặc nhai nhiều, khiến phần hàm dưới trông vuông và rộng hơn.

Nguyên nhân dễ thay đổi nhất là tình trạng giữ nước. Khi cơ thể nạp nhiều muối, uống rượu bia hoặc ngủ không đủ giấc, dịch có xu hướng ứ lại ở mô dưới da. Vùng mặt và quanh mắt có lớp da mỏng nên tình trạng phù thường lộ rõ, nhất là vào buổi sáng. Ngoài ra, khi tuổi tác tăng, da mất dần độ đàn hồi, khiến đường viền hàm kém sắc nét và khuôn mặt trông chảy xệ.

2. Cách giúp mặt thon gọn hơn

Nếu khuôn mặt to hơn do giữ nước, điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt có thể giúp giảm sưng phù trong vài ngày. Trong khi đó, giảm mỡ vùng mặt phụ thuộc vào quá trình giảm mỡ toàn thân, thường cần nhiều tuần đến nhiều tháng. Cơ thể không thể chủ động giảm mỡ tại một vùng theo ý muốn, vì vậy các bài tập hay sản phẩm quảng cáo có khả năng “đốt mỡ mặt” trong vài ngày không có cơ sở vững chắc.

Một số thói quen giúp mặt thon gọn hơn. Ảnh minh họa pexels.

Do đó, mục tiêu thực tế trong một tuần là cải thiện tình trạng sưng phù nếu có và duy trì những thói quen lành mạnh để kiểm soát cân nặng lâu dài, cụ thể:

1. Ăn nhạt hơn: Ăn quá nhiều muối có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng nguy cơ sưng phù ở một số người. Vì vậy, khuôn mặt đôi khi trông sưng hơn sau những bữa ăn nhiều muối như lẩu, đồ nướng chấm đậm gia vị hoặc mì ăn liền.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Tuy nhiên, nhiều người có thể vượt mức này do sử dụng thường xuyên nước mắm, nước tương, thực phẩm chế biến sẵn và các món ăn mặn.

Trong một tuần, bạn có thể giảm lượng muối bằng cách hạn chế chấm thêm nước mắm, nước tương; ăn ít mì ăn liền, xúc xích, thịt nguội, dưa cà muối và đồ ăn vặt mặn. Nên duy trì lượng muối hợp lý trong tất cả các bữa ăn, thay vì chỉ ăn nhạt vào buổi tối. Điều này giúp kiểm soát lượng natri nạp vào và có thể cải thiện tình trạng giữ nước nếu đây là một trong những nguyên nhân khiến mặt sưng phù.

2. Uống đủ nước, bổ sung kali hợp lý: Uống quá ít nước có thể dẫn đến mất nước, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ thể. Duy trì lượng nước phù hợp với nhu cầu giúp bảo đảm chức năng thận và hỗ trợ điều hòa cân bằng nước – điện giải. Nước lọc là lựa chọn phù hợp để bổ sung nước hằng ngày, thay vì thường xuyên sử dụng nước ngọt có đường hoặc trà sữa.

Kali giúp cân bằng tác động của natri đối với huyết áp và góp phần điều hòa cân bằng dịch trong cơ thể. Các thực phẩm giàu kali gồm chuối, khoai lang, bơ, cam, rau lá xanh và các loại đậu. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn hoặc đang dùng một số thuốc có thể làm tăng kali máu cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tăng đáng kể lượng kali trong khẩu phần.

Lưu ý: Uống đủ nước và ăn thực phẩm giàu kali có lợi cho sức khỏe nói chung, nhưng không bảo đảm làm giảm sưng mặt nếu tình trạng này xuất phát từ nguyên nhân khác.

3. Hạn chế rượu bia và đồ ngọt: Rượu bia khiến cơ thể mất nước, sau đó cơ thể phản ứng bằng cách giữ nước. Rượu còn làm giãn mạch máu ở da, nên sau một buổi nhậu, khuôn mặt thường đỏ và sưng vào sáng hôm sau. Đồ ăn mặn đi kèm khi uống rượu bia càng làm tình trạng phù nặng hơn. Ngoài ra, bia, đồ uống có đường và tinh bột tinh chế chứa nhiều năng lượng, là nguyên nhân phổ biến khiến cơ thể tăng cân, trong đó có vùng mặt. Trong một tuần, bạn nên cố gắng không uống rượu bia và giảm tối đa nước ngọt, bánh kẹo.

4. Ngủ đủ giấc và kê cao đầu: Thiếu ngủ làm rối loạn các hormone điều hòa nước và muối trong cơ thể, khiến mặt dễ phù, mắt thâm và bọng. Người trưởng thành nên ngủ đủ 7–9 tiếng mỗi đêm và cố gắng đi ngủ, thức dậy vào giờ cố định.

Tư thế ngủ cũng ảnh hưởng đến khuôn mặt buổi sáng. Khi nằm hoàn toàn phẳng trong nhiều giờ, dịch dễ dồn về vùng mặt. Vì vậy, kê gối cao hơn một chút giúp dịch không đọng lại quanh mắt và má. Người thường nằm sấp áp mặt xuống gối cũng dễ bị sưng một bên mặt hơn so với người nằm ngửa.

5. Chườm lạnh và xoa nhẹ vào buổi sáng: Chườm lạnh làm co mạch máu tại chỗ và giúp vùng da sưng dịu đi nhanh. Bạn có thể bọc vài viên đá trong khăn mỏng hoặc dùng khăn ướt để lạnh, chườm lên má và quanh mắt trong vài phút. Không nên đặt đá trực tiếp lên da vì có thể gây bỏng lạnh.

Xoa nhẹ vùng mặt theo hướng từ giữa ra hai bên và từ cằm xuống cổ cũng có thể giúp giảm cảm giác căng sưng. Khi xoa, bạn nên dùng lực nhẹ trên làn da sạch, có thể thoa kem dưỡng để tay trượt dễ hơn. Hiệu quả của chườm lạnh và xoa mặt chỉ là tạm thời, nên đây là cách hỗ trợ cho các thay đổi về ăn uống và giấc ngủ chứ không thay thế được chúng.

6. Tập cơ mặt: Các bài tập cơ mặt đang được nhiều người áp dụng với hy vọng có khuôn mặt thon gọn. Tuy nhiên, tập cơ mặt có thể giúp gương mặt trông săn chắc, tươi trẻ hơn, nhưng không làm giảm mỡ hay thu nhỏ khuôn mặt.

Nếu muốn thử, bạn có thể tập một số động tác đơn giản:

- Động tác thứ nhất là ngồi thẳng lưng, từ từ ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đưa lưỡi ra hướng lên trên và giữ khoảng 10 giây để cảm nhận vùng dưới cằm căng ra.

- Động tác thứ hai là chu môi như khi phát âm chữ "ô", giữ khoảng 10 giây rồi thả lỏng.

- Mỗi động tác có thể lặp lại vài lần mỗi ngày.

- Bị đau cổ, thoái hóa cột sống cổ hoặc đau khớp thái dương hàm nên ngửa cổ nhẹ nhàng và dừng tập nếu thấy đau.

3. Khi nào mặt sưng là dấu hiệu bệnh?

Phần lớn trường hợp mặt phù buổi sáng liên quan đến ăn uống và sinh hoạt, nên sẽ giảm khi các thói quen này được điều chỉnh.

Tuy nhiên, người bệnh nên đi khám khi tình trạng sưng mặt kéo dài nhiều ngày dù đã ăn nhạt và ngủ đủ, nhất là khi kèm phù mí mắt, phù chân, tiểu ít hoặc nước tiểu có nhiều bọt. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Mặt sưng kèm mệt mỏi, sợ lạnh, tăng cân, da khô có thể liên quan đến suy giáp.

Người đang dùng thuốc corticoid kéo dài cũng có thể bị mặt tròn, đầy hơn trước. Khi mặt sưng một bên kèm đau, sốt, người bệnh có thể đang bị nhiễm trùng răng hoặc tuyến nước bọt. Đặc biệt, khi mặt, môi, lưỡi sưng đột ngột kèm khó thở, người bệnh cần được đưa đi cấp cứu ngay vì đây có thể là phản ứng dị ứng nghiêm trọng.