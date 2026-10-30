Dâu hào môn Linh Rin 'bắt trend' chụp ảnh đẹp như nữ thần

Trên trang cá nhân, Linh Rin gây bão với nhan sắc ngọt ngào cùng hình ảnh "đu trend" nữ thần. Nhan sắc ở tuổi 32 của Linh Rin khiến khán giả bất ngờ vì quá trẻ đẹp.

Ở tuổi 32 đã trải qua 1 lần sinh nở, để có được nhan sắc rực rỡ như vậy Linh Rin cũng rất dụng công cho việc chăm sóc da.

Trong chu trình chăm sóc da từng công khai, Linh Rin bắt đầu bằng dầu tẩy trang có thành phần từ dầu quả bơ, dầu hạt tầm xuân để loại bỏ bụi bẩn, lớp trang điểm và kem chống nắng.

Sau đó, cô sử dụng bột yến mạch pha với nước ấm để rửa mặt. Nếu có trang điểm, người đẹp kết hợp thêm sữa rửa mặt tạo bọt nhằm làm sạch da kỹ hơn.

Sau bước làm sạch, Linh Rin sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học, toner rồi mới đến các sản phẩm dưỡng chuyên sâu. Cô từng chia sẻ việc bổ sung vitamin C vào chu trình chăm sóc da để hỗ trợ cải thiện tình trạng xỉn màu, giúp da trông tươi sáng hơn.

Qua những chia sẻ này có thể thấy người đẹp khá quan tâm đến việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của làn da. Cô không chỉ chú trọng một bước dưỡng nhất định mà xây dựng quy trình tương đối đầy đủ, từ làm sạch đến bổ sung độ ẩm.

Đáng chú ý, trong thời gian mang thai và sau khi sinh con, Linh Rin cũng từng chia sẻ về việc điều chỉnh sản phẩm chăm sóc da theo hướng ưu tiên những lựa chọn an toàn, phù hợp với từng giai đoạn.

Bên cạnh da mặt, Linh Rin còn dành sự quan tâm cho làn da cơ thể. Người đẹp từng tiết lộ cô có thói quen chăm sóc da toàn thân vào buổi tối, nhất là sau những hoạt động khiến cơ thể tiếp xúc nhiều với ánh nắng hoặc nước hồ bơi. Cô thường tắm nước ấm, kết hợp một số sản phẩm dưỡng thể để hạn chế tình trạng da khô. Massage cũng là bước được Linh Rin yêu thích. Cô sử dụng dụng cụ massage có đầu kim loại hoặc đầu gai silicon để chăm sóc cơ thể, đồng thời giúp bản thân thư giãn sau một ngày làm việc.

Nhờ việc chăm sóc da kỹ càng từ mặt đến toàn thân nên vẻ ngoài của Linh Rin vẫn luôn trẻ đẹp, căng tràn sức sống.