Hoa hậu Thanh Thủy lại khiến netizen trầm trồ với bờ vai móc áo đẹp hiếm thấy

Trong show thời trang của NTK Đỗ Long vừa diễn ra, Hoa hậu Thanh Thủy là người mẫu kết màn và đẹp như nữ thần trong bộ váy cưới có thiết kế lạ mắt, phom dáng cầu kỳ tôn lên vóc dáng yêu kiều của nàng hậu.

Dù Thanh Thủy vẫn xinh tươi rạng ngời như mọi khi, lần này sự chú ý của khán giả lại dồn vào bờ vai móc áo của nàng hậu. Showbiz Việt không có nhiều người đẹp sở hữu bờ vai móc áo, mà đẹp thanh thoát và hài hòa như Thanh Thủy lại càng hiếm.

Trên mạng xã hội Threads xuất hiện khá nhiều bài đăng khen ngợi hình thể cũng như bờ vai của Thanh Thủy. Không cần chờ đến đêm diễn chính thức mà ngay từ buổi tổng duyệt, nàng hậu đã có diện mạo nổi bật, từ vóc dáng đến thần thái đều tỏa sáng.

Vai móc áo chỉ dáng khung xương vai ngang, vuông vức tạo thành khoảng 90 độ so với cổ và cánh tay, không bị dốc hay cong xuống. Nhưng bờ vai vẫn lượn mềm mại, không nhô quá cao, đi cùng xương quai xanh thanh thoát tạo thành tổng thể hài hòa, vừa thon thả vừa đẹp mắt.

Chính vì không phải ai cũng có bờ vai đẹp tự nhiên nên nhiều sao nữ châu Á phải mượn miếng độn vai để có vóc dáng như ý. Còn Thanh Thủy lại được khen sở hữu vóc dáng chuẩn từng centimet, đặc biệt là phần vai càng đẹp nổi bật. Chính vì thế, nàng hậu thường được các NTK giao cho trang phục hở vai để tôn lợi thế hình thể.

Cư dân mạng đoán rằng bên cạnh khung xương vai đẹp bẩm sinh, Hoa hậu Thanh Thủy còn rất chăm chỉ tập luyện, chú trọng các bài tập vai để có được vùng lưng săn chắc, không chút mỡ thừa, nhìn thẳng hay nhìn nghiêng đều đẹp.

Ai cũng công nhận so với thời điểm mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy ngày càng đẹp rực rỡ hơn trước, có thể “cân” được mọi kiểu trang phục cũng như layout trang điểm.