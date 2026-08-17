Vợ Phan Thành được khen phong cách khi du lịch cùng chồng

Vợ chồng Primmy Trương - Phan Thành đang tận hưởng ngày hè tại đất nước tỷ dân. Họ đi qua nhiều địa điểm ở Tân Cương và Đôn Hoàng - hai điểm đến huyền thoại trên Con đường tơ lụa cổ đại phía Tây Bắc Trung Quốc.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, Primmy Trương mang theo nhiều trang phục phóng khoáng, đậm tinh thần du mục, phù hợp với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ.

Primmy Trương có thói quen mix đồ theo phong cách đặc trưng của địa điểm mà mình đến. Trong loạt ảnh du lịch Trung Quốc, 'nàng dâu hào môn' diện những chiếc váy thô mát, phối cùng khăn choàng hay mũ trùm đầu.

Tạo dáng giữa cánh đồng ở Tân Cương, Primmy Trương mặc đồ kiểu boho với váy xòe thêu họa tiết, đi cùng thắt lưng và boots da cùng mũ cói.

Bà mẹ hai con được nhiều bạn bè, người hâm mộ nhận xét mix đồ có gu. 'Siêu xinh giữa xứ sở thần tiên'; 'Trang phục đẹp quá'; 'Hình đợt này của cổ đẹp chấn động'; 'Cô ấy thật xinh đẹp, không có dấu hiệu tuổi tác'; 'Hình như Primmy Trương ngày càng trẻ ra'; 'Cô này rất biết chọn đồ, mặc gì cũng đẹp và thanh lịch'..., một số bình luận của khán giả trên Facebook bà xã Phan Thành.

Primmy Trương đến thăm thảo nguyên Nalati và chụp ảnh bên dòng suối - điểm check-in đặc trưng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Vẫn phát huy phong cách du mục của vùng Tân Cương, bà xã Phan Thành chọn váy đỏ bèo nhún đi cùng boots da năng động.

Cô còn đầu tư nhiều món phụ kiện đồng điệu cùng trang phục.

Primmy Trương diện váy ren đục lỗ mát mẻ khi chụp ảnh trong ánh nắng chiều của Đôn Hoàng.

Sau sinh hai con, nàng beauty blogger lấy lại thân hình gọn gàng. Cô thường cùng ông xã có nhiều chuyến du lịch khắp thế giới.

Primmy Trương 'hóa' cô gái Tân Cương trên sa mạc cát nổi tiếng thuộc Con đường Tơ lụa.

Primmy Trương sinh năm 1992, là con gái bà Võ Thị Xuân Trang - Hiệu trưởng trường Phát triển cá nhân & Đào tạo tài năng John Robert Power Việt Nam. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam. Primmy Trương kết hôn cùng thiếu gia Phan Thành đầu năm 2021, hiện có hai con một trai, một gái.