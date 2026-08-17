Đỗ Mỹ Linh khoe dáng với set đồ hơn 1,7 tỷ đồng

Trong loạt ảnh chia sẻ trên Instagram, Hoa hậu Việt Nam 2016 diện đầm ren dáng ôm, khoe body sau thời gian hạn chế hoạt động showbiz.

Người đẹp sinh năm 1996 giữ phong cách trang điểm và làm tóc đơn giản, tập trung vào các món phụ kiện hàng hiệu. Ảnh: Instagram Đỗ Mỹ Linh

Mỹ Linh chọn mẫu Brown Floral Lace Midi Dress của Self-Portrait, có giá niêm yết 420 bảng Anh, tương đương khoảng 15 triệu đồng.

Thiết kế với chất liệu ren hoa màu nâu chocolate, nhấn ở phần eo, tạo vẻ nữ tính. Váy có lớp cami lót bên trong có thể tháo rời và khóa kéo kín phía sau. Ảnh: Self-Portrait

Người đẹp kết hợp túi Capucines Mini màu Gold River của Louis Vuitton. Thiết kế dòng cao cấp làm từ da trăn, lót da dê và sử dụng phần cứng màu vàng. Ảnh: Instagram Đỗ Mỹ Linh

Theo giá niêm yết tại thị trường UAE, túi có giá 37.000 AED, tương đương khoảng 265 triệu đồng, đã gồm thuế.

Thiết kế thuộc dòng Capucines, với phần nắp gập có thể giấu vào trong để lộ logo LV hoặc để bên ngoài, tạo hình họa tiết Monogram Flower. Túi có quai xách và dây đeo tháo rời tiện dụng. Ảnh: LV

Mỹ Linh đeo Vintage Alhambra pendant của Van Cleef & Arpels, làm từ vàng trắng 18K phủ rhodium. Mẫu vòng cổ lấy cảm hứng từ hình cỏ bốn lá - biểu tượng may mắn đặc trưng của dòng Alhambra - được hãng niêm yết 126,5 triệu đồng. Ảnh: Van Cleef & Arpels

Cô phối cùng vòng Serpenti Viper của Bvlgari bằng vàng 18K, nạm toàn bộ kim cương. Thiết kế mã 361223 có 2,76 carat kim cương, được thương hiệu niêm yết 44.200 euro, tương đương khoảng 1,37 tỷ đồng. Ảnh: Bvlgari

Mỹ Linh hoàn thiện diện mạo bằng đôi hoa tai Chanel Coco Mark Rhinestone Pearl Dangling Earrings, có logo CC cùng các chi tiết pha lê và ngọc trai. Mẫu phụ kiện từng được bán lại trên thị trường với giá khoảng 700 euro, tương đương 21,5 triệu đồng. Ảnh: Chanel

Sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Mỹ Linh vẫn duy trì phong cách thời trang nữ tính, ưu tiên những thiết kế tôn dáng và phụ kiện cao cấp khi xuất hiện bên chồng.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Năm 2017, cô tranh tài tại Miss World 2017, vào top 40 và giành giải Người đẹp Nhân ái. Trước khi lập gia đình, người đẹp hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thiện nguyện, đồng thời làm MC và biên tập viên truyền hình.

Cuối năm 2022, Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Anh sinh năm 1995, là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Năm 2023, cả hai đón con đầu lòng - bé Tuệ An (tên thân mật là Titi).

Ảnh: Instagram Đỗ Mỹ Linh