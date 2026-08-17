Giảm 10 kg nhờ nhai kỹ, đổi thứ tự món ăn

Theo Woman, một người dùng mạng Xiaohongshu có biệt danh Lulu đã giảm thành công từ 55 kg xuống 45 kg nhờ vào những thay đổi đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, nói không với nhịn ăn hà khắc hay tập luyện cường độ cao.

Ăn đủ protein, hạn chế cơn thèm ăn

Lulu cho biết mỗi bữa ăn của cô luôn có nguồn protein nạc từ các loại thực phẩm như ức gà, cá, trứng, đậu phụ hoặc đậu nành luộc. Protein giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn vặt và uống đồ ngọt giữa các bữa, đồng thời góp phần duy trì khối lượng cơ bắp trong quá trình giảm cân.

Đổi tinh bột tinh chế

Thay vì loại bỏ hoàn toàn tinh bột, cô chuyển từ cơm trắng sang các nguồn carbohydrate giàu chất xơ hơn như gạo lứt, yến mạch, khoai lang và ngô. Những thực phẩm này tiêu hóa chậm hơn, giúp no lâu và có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu sau ăn.

Ngoại hình Lulu trước và sau khi giảm thành công 10 kg.

Đổi thứ tự món ăn

Cô áp dụng thứ tự ăn rau và các món giàu chất xơ trước, sau đó đến protein rồi mới ăn tinh bột. Cách sắp xếp này giúp bữa ăn tạo cảm giác no tốt hơn, từ đó hạn chế ăn quá nhiều cơm hoặc các món giàu năng lượng.

Nhai kỹ, ăn chậm

Một trong những thói quen được Lulu duy trì là nhai mỗi miếng ít nhất 20 lần, thay vì ăn vội. Cách này giúp kéo dài thời gian của bữa ăn, tạo điều kiện để cơ thể nhận biết tín hiệu no và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần. Ăn chậm cũng giúp cô cảm nhận rõ hơn hương vị và kết cấu của món ăn.

Uống đủ nước

Lulu luôn mang theo chai nước và nhắc bản thân uống khoảng 2 lít mỗi ngày. Uống đủ nước giúp cơ thể duy trì các chức năng bình thường, đồng thời hạn chế tình trạng nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói. Một ly nước trước bữa ăn cũng có thể giúp tăng cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần.

Uống đủ nước là một trong những nền tảng cơ bản hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả hơn.

Tập luyện theo cách mình yêu thích

Thay vì ép bản thân tập những bài cường độ cao, cô lựa chọn thể dục nhịp điệu, đi bộ nhanh và khiêu vũ, duy trì khoảng 4-5 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 40 phút. Theo Lulu, điều quan trọng hơn việc đốt bao nhiêu calo trong một buổi là tìm được hình thức vận động có thể duy trì đều đặn.

Ngủ sớm, hạn chế thức khuya

Cô gái trẻ cố gắng hạn chế sử dụng điện thoại và đi ngủ trước 23h. Giấc ngủ không đảm bảo có thể ảnh hưởng đến các hormone liên quan đến cảm giác đói và sự thèm ăn, khiến bạn dễ lựa chọn thực phẩm nhiều đường, chất béo vào ngày hôm sau. Vì vậy, ngủ đủ và ngủ chất lượng là một phần quan trọng của quá trình kiểm soát cân nặng.

Giấc ngủ đủ và chất lượng giúp điều hòa hormone gây đói, kiểm soát cảm giác thèm ăn và hỗ trợ duy trì quá trình giảm cân hiệu quả, bền vững.

Không ám ảnh với con số trên cân

Thay vì cân và lo lắng về từng thay đổi nhỏ, Lulu tập trung vào xu hướng cân nặng theo thời gian, bởi cân nặng có thể dao động do lượng nước trong cơ thể, chu kỳ kinh nguyệt và chế độ ăn uống. Cô cũng duy trì nhật ký ăn uống và chụp ảnh cơ thể định kỳ để theo dõi thay đổi về vóc dáng. Theo cách này, quá trình giảm cân trở nên nhẹ nhàng hơn, không tạo áp lực phải nhìn thấy kết quả ngay sau mỗi ngày.