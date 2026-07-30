Biết 6 ngoại ngữ, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vẫn tiếc nuối một điều

Những phút ngắn ngủi trước ban giám khảo

Khác với sự căng thẳng ở phần thi nhân trắc học, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng phỏng vấn kín với tâm trạng khá thoải mái. Tuy nhiên, điểm chung của không ít cô gái là đều mong có thêm thời gian để thể hiện bản thân.

Trần Xuân Khánh Linh (SN 2006), sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam, đến từ TPHCM, là một trong những thí sinh gây chú ý với khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha.

Khánh Linh cho biết cô chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam từ đầu năm 2026. Những ngày cận sơ khảo, nữ sinh liên tục tập catwalk, luyện phần giới thiệu bản thân, làm quen với giày cao gót và chăm sóc da. Đêm trước cuộc thi, cô gần như không ngủ vì hồi hộp, thức từ 3h sáng để chuẩn bị.

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh (váy đỏ) biết 7 ngoại ngữ. Ảnh: Dương Triều.

"Nếu được gặp giám khảo lâu hơn, tôi rất muốn thể hiện thêm khả năng hát hoặc nhảy. Nhưng thời gian khá ngắn nên tôi chỉ được hỏi một câu", Khánh Linh chia sẻ.

Dù vậy, cô vẫn hài lòng với trải nghiệm ở vòng nhân trắc học khi các bác sĩ hướng dẫn tận tình, giúp thí sinh bớt ngại ngùng. Nữ sinh cho biết còn được nhận xét có sống mũi đẹp, làn da sáng và vóc dáng cân đối.

Đặt mục tiêu vào Top 5, Khánh Linh thừa nhận chiều cao không phải lợi thế của mình. Vì thế, cô xác định phải bù đắp bằng tri thức, ngoại ngữ và các kỹ năng khác để trở thành một thí sinh toàn diện.

Lê Trần Bảo My (SN 2005), sinh viên đồng thời của Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn, cũng mang theo tâm trạng tương tự. Hoa hậu Việt Nam là ước mơ từ nhỏ của cô. Bảo My cho biết nhiều năm qua luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để có đủ sự tự tin ghi danh.

"Khi ở ngoài phòng chờ tôi rất lo lắng. Nhưng vào phòng nhân trắc học và phỏng vấn, các bác sĩ, ban giám khảo đều rất thân thiện nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều", cô nói.

Điều khiến Bảo My tiếc nuối là chưa có nhiều thời gian để chia sẻ về bản thân. Cô khẳng định dù kết quả thế nào cũng không nuối tiếc vì đã cố gắng hết sức. Nếu chưa may mắn, cô sẽ tiếp tục học hỏi và trở lại vào một mùa giải khác.

Theo Diệu Anh (SBD 49), nhan sắc ngày nay không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công của một thí sinh. Ảnh: Dương Triều.

Cùng chung cảm xúc sau ngày sơ khảo, Đinh Diệu Anh (SN 2003), cựu sinh viên Đại học Ngoại thương, cho biết cô hài lòng vì đã thể hiện được những gì chuẩn bị trong suốt nhiều năm.

Ngay từ thời sinh viên, Diệu Anh đã chủ động rèn luyện kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, ứng xử, MC và ngoại ngữ. Theo cô, đó là hành trang cần thiết để bước vào một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia.

Sau phần nhân trắc học, cô được các bác sĩ nhận xét có gương mặt hài hòa, nụ cười duyên, vóc dáng cân đối. Đó cũng là thành quả của quá trình duy trì luyện tập thể thao và giữ lối sống lành mạnh.

Theo Diệu Anh, nhan sắc ngày nay không còn là yếu tố duy nhất quyết định thành công của một thí sinh. "Các cuộc thi sắc đẹp hiện nay đều coi trọng khả năng ứng xử, kiến thức và bản lĩnh. Vì thế, tôi nghĩ mỗi thí sinh đều cần không ngừng học hỏi để hoàn thiện mình”, cô nói.

Quan sát mặt bằng thí sinh năm nay, cả ba cô gái đều có chung cảm nhận rằng Hoa hậu Việt Nam 2026 quy tụ rất nhiều gương mặt nổi bật, không chỉ sở hữu ngoại hình mà còn có nền tảng học vấn và kỹ năng đa dạng.

Với họ, kết quả của vòng sơ khảo rất quan trọng. Nhưng điều đáng giá hơn là cơ hội được đứng cạnh những cô gái xuất sắc, học hỏi lẫn nhau và thử thách giới hạn của chính mình trong hành trình chinh phục Hoa hậu Việt Nam 2026.

Những thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Thí sinh Ngô Hà Anh (Thái Nguyên) thức dậy từ 4h sáng để di chuyển xuống Hà Nội dự sơ khảo. Ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô dành phần lớn thời gian luyện catwalk, rèn phong thái và kỹ năng trình diễn.

Hà Anh cho biết ở nhà thường được người thân gọi vui là "hoa hậu", cũng chính những lời động viên ấy giúp cô có thêm tự tin để ghi danh tại cuộc thi năm nay. "Sự ủng hộ của gia đình, bạn bè là động lực giúp tôi tự tin ở hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Tôi mong muốn được trải nghiệm và học hỏi từ các thí sinh khác trong cuộc thi", cô nói.

Thí sinh Ngô Hà Anh vừa tốt nghiệp THPT. Ảnh: Dương Triều.

Vũ Lâm Bảo Chi (18 tuổi, quê Ninh Bình) là một trong những thí sinh có mặt sớm nhất tại địa điểm sơ khảo. Đúng 0h, Bảo Chi thức dậy để chuẩn bị trang phục, trang điểm rồi cùng mẹ vượt hơn 100 km tới Hà Nội.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, cô gần như dành toàn bộ thời gian cho việc tập gym, điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và luyện tập. Chỉ trong ba tháng, nữ sinh giảm 7 kg để có thể trạng tốt nhất khi bước vào Hoa hậu Việt Nam 2026.

Cùng độ tuổi 18, Phạm Vân Hà (Hải Phòng) gây ấn tượng bởi thành tích học tập với chứng chỉ IELTS 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp. Là người con của thành phố đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026, Vân Hà hào hứng ví mình như một "đại sứ du lịch", mong muốn giới thiệu hình ảnh Hải Phòng đến các thí sinh đến từ khắp cả nước.

"Ban tổ chức hướng dẫn rất nhiệt tình nên tôi bớt run hơn. Hoa hậu Việt Nam thực sự là cuộc thi uy tín và danh giá đúng như những gì tôi từng hình dung", Vân Hà nói.

Nhiều thí sinh 18 tuổi sở hữu chiều cao nổi bật.

Dương Quỳnh Trang (18 tuổi, quê Hưng Yên) sở hữu chiều cao 1,8 m - cao nhất cuộc thi năm nay. Lần đầu tham gia một sân chơi nhan sắc quy mô toàn quốc, Quỳnh Trang cho biết cô chuẩn bị kỹ về hình thể, phong thái và tâm lý trước ngày sơ khảo. Dù hồi hộp khi bước vào phần thi nhân trắc học, nữ sinh vẫn tự tin với lợi thế chiều cao và đôi chân dài của mình.

Thí sinh Hoàng Trần Tư Anh không chọn váy áo cầu kỳ, cô xuất hiện tại vòng sơ khảo với áo phông và quần short jeans. Theo Tư Anh, vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm ở trang phục đắt tiền hay sự trau chuốt quá mức, mà đến từ thần thái, sự tự tin và năng lượng tích cực.

Được gia đình ủng hộ, cô gái 18 tuổi quyết định ghi danh với mong muốn trải nghiệm, học hỏi và chứng minh bản thân ở sân chơi nhan sắc lâu đời nhất Việt Nam.