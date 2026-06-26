C. Ronaldo hội ngộ vợ sắp cưới sau khi phá kỷ lục tại World Cup

Vào tuần này, Georgina đã bay tới Mỹ để trực tiếp ở bên động viên tinh thần C. Ronaldo. Hôm 26/6, người mẫu đăng tải trên Instagram bức ảnh tình cảm chụp cùng bạn đời kèm chú thích ngắn gọn: "Bùa hộ mệnh của bố".

Georgina Rodriguez và Georgina Rodríguez đoàn tụ tại Miami, Florida, Mỹ. Ảnh: Instagram

Trong ảnh, Georgina tựa đầu vào Ronaldo khi cả hai thư giãn tại Miami - nơi tuyển Bồ Đào Nha đang đóng quân trong chiến dịch World Cup. Ronaldo sau đó cũng chia sẻ bức ảnh tương tự cùng biểu tượng trái tim lên trang Instagram 669 triệu người theo dõi.

Cuộc hội ngộ diễn ra vài ngày sau cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Ronaldo. Hôm thứ Ba, chủ nhân năm Quả bóng Vàng đã đi vào lịch sử World Cup khi ghi hai bàn trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở sáu kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026).

Ở tuổi 41, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup, chỉ xếp sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon.

Trong trận đấu với Uzbekistan, Georgina phải cổ vũ Ronaldo qua truyền hình do bận công việc tại Tây Ban Nha. Hôm 24/6, người đẹp chia sẻ trên Instagram Story bức ảnh mặc áo đấu của Ronaldo, giơ biểu tượng chiến thắng để ăn mừng màn trình diễn lịch sử của vị hôn phu.

Georgina Rodriguez cổ vũ C.Ronaldo trong trận gặp Uzbekistan. Ảnh: Instagram

Georgina được cho là sẽ có mặt trên khán đài sân Hard Rock ở Miami để tiếp tục cổ vũ Ronaldo khi Bồ Đào Nha chạm trán Colombia ngày 27/6.

Sự xuất hiện của Georgina diễn ra vào thời điểm quan trọng trong hành trình World Cup của Ronaldo, khi siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục phá vỡ giới hạn tuổi tác với vai trò thủ quân đội tuyển quốc gia.

Kể từ khi công khai hẹn hò năm 2016, Ronaldo và Georgina đã trở thành một trong những cặp sao nổi tiếng nhất làng thể thao thế giới. Sau gần một thập kỷ gắn bó, hai người thông báo đính hôn vào tháng 8/2025.

Ronaldo từng tiết lộ màn cầu hôn diễn ra bất ngờ tại nhà sau sự khích lệ từ các con và gọi Georgina là "tình yêu của đời tôi". Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan sau lễ đính hôn, siêu sao Bồ Đào Nha cũng úp mở rằng đám cưới có thể được tổ chức sau World Cup, thậm chí là "cùng với chiếc cúp vô địch" nếu mọi chuyện diễn ra như mong đợi.