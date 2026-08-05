Bạn gái người mẫu của Ronaldo gây sốt khi tung ảnh mặc bikini đáp trả antifan

Bạn gái người mẫu của Ronaldo gây bão với bài đăng trên Instagram kèm loạt ảnh cô mặc bikini để đáp trả những người miệt thị ngoại hình của mình khi cô tạo dáng trên du thuyền trong chuyến nghỉ mát vừa qua.

Georgina Rodríguez tung ảnh mặc bikini khoe đường cong.

Người đẹp 32 tuổi tung loạt ảnh cô selfie trong bộ bikini màu trắng và chia sẻ thông điệp dài. "Cơ thể tôi sẽ thay đổi, giống như cơ thể của mọi phụ nữ khác. Và tôi hy vọng nó sẽ tiếp tục thay đổi trong nhiều năm nữa, bởi điều đó có nghĩa là tôi vẫn đang sống".

Georgina Rodriguez viết thêm: "Tôi là mẹ của 6 đứa trẻ tuyệt vời, trong đó có 3 bé gái. Và nếu có một điều tôi muốn dạy các con cùng với Cris (Ronaldo), người mà tôi vô cùng tự hào vì những giá trị anh thể hiện với tư cách là một người cha và một người đàn ông thì đó là giá trị của một con người không bao giờ phụ thuộc vào vẻ ngoài hay ý kiến của những người xa lạ. Liều thuốc tâm lý tích cực mà tôi cố gắng trao cho các con mỗi ngày cũng giúp tôi vững vàng trong một thế giới có quá nhiều điều phù phiếm này".

Georgina Rodríguez chia sẻ loạt ảnh trên du thuyền khi đi nghỉ với Ronaldo khiến cô bị miệt thị ngoại hình.

Ngoài ra, Georgina Rodriguez còn chia sẻ đoạn hội thoại với chồng sắp cưới về những bình luận tiêu cực quanh cơ thể khiến cô “lo lắng” rằng mình đang bị coi là “béo”. Câu trả lời của Ronaldo đã nhắc nhở cô điều gì mới thực sự quan trọng. "Anh ấy nói: Em không sống dựa vào hình ảnh của mình. Em sống bằng chính con người em. Một người phụ nữ hoàn hảo, xinh đẹp, có một thân hình tuyệt vời, một người mẹ, một người tốt, thành công và sống tràn ngập tình yêu thương. Em còn muốn gì hơn nữa?".

Georgina Rodriguez nói thật buồn cười là điều này cứ liên tục xảy ra vào mùa hè, năm nào cơ thể cô cũng trở thành đề tài bàn tán cho các trang tin. "Tôi tự hỏi tiêu chuẩn nằm ở đâu? Ai là người quyết định thế nào là một cơ thể chuẩn mực? Chúng ta thực sự vẫn nghĩ rằng hạnh phúc có kích cỡ sao?", cô viết.

Theo nhiều nguồn tin, Ronaldo và Georgina Rodriguez sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 8/8 này.

Georgina Rodriguez chia sẻ một giờ trong phòng tập là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày. "Nó mang lại cho tôi sức khỏe, sự bình yên trong tâm trí, tính kỷ luật, năng lượng và sự thoải mái. Đó chưa bao giờ là một cuộc chiến để giảm cân mà đó luôn là cách tôi chăm sóc bản thân. Tôi yêu những đường cong của mình", cô nói thêm.

Ảnh: Instagram