Bạn gái C. Ronaldo khoe ảnh nóng bỏng sau tin vui đính hôn

Trên Instagram gần 70 triệu người dõi theo, Georgina Rodríguez chia sẻ loạt ảnh tạo dáng bên biển. Cô diện bộ đồ tập màu trắng gồm áo bralette và quần short ôm sát tôn đường cong bốc lửa. Người đẹp 21 tuổi kết hợp trang phục cùng áo khoác ngắn và giày thể thao, gây ấn tượng với phong cách khỏe khoắn.

Georgina Rodríguez khoe body quyến rũ bên biển.

Loạt ảnh mới của bạn gái C. Ronaldo còn thu hút sự chú ý bởi chiếc nhẫn kim cương lớn trên bàn tay trái. Món trang sức này không phải là nhẫn đính hôn, từng được cô đeo vài lần hồi tháng 6 và tháng 7. Chiếc nhẫn, đính viên kim cương cắt hình chữ nhật với một dải đeo độc đáo bên cạnh, được cho là món quà khác của C. Ronaldo dành cho Georgina hè năm nay.

Georgina tái xuất lộng lẫy sau khi đính hôn.

Georgina khoe tin vui được C. Ronaldo cầu hôn hôm 11/8 với bức ảnh cô đeo chiếc nhẫn kim cương khổng lồ cắt hình bầu dục. Người đẹp viết trong phần chú thích: "Em đồng ý. Ở kiếp này và mọi kiếp sau".

Các chuyên gia trang sức ước tính chiếc nhẫn đính hôn của Georgina có giá từ 2 triệu đến 5 triệu USD. "Đây là chiếc nhẫn đính hôn rất ấn tượng, một trong những chiếc lộng lẫy nhất mà chúng tôi từng thấy trong vài năm gần đây. Nó hoàn toàn xứng đáng với một trong những cặp sao nổi tiếng nhất làng bóng đá", chuyên gia Laura Taylor từ công ty Lorel Diamonds nhận định.

C. Ronaldo và Georgina đính hôn sau 8 năm hẹn hò.

Ronaldo và Georgina bắt đầu hẹn hò từ năm 2017 sau lần gặp gỡ định mệnh tại cửa hàng Gucci - nơi cô làm việc khi ấy. Trong series phim truyền hình thực tế Netflix I Am Georgina, cô miêu tả quãng thời gian đầu yêu C. Ronaldo là "khởi đầu rất đặc biệt". Trong khi đó, Ronaldo nói: "Lúc đầu tôi không nghĩ mối quan hệ lại bền chặt đến thế. Nhưng sau một thời gian, tôi cảm thấy cô ấy chính là người phụ nữ của đời mình".

Hiện tại, danh thủ 40 tuổi và người mẫu kém 9 tuổi có chung hai con gái là Alana 7 tuổi và Bella ba tuổi. C. Ronaldo còn có con trai cả Cristiano Jr. 15 tuổi với một người phụ nữ giấu tên, cùng cặp song sinh Eva và Mateo 8 tuổi chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ.