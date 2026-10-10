Ái nữ trùm sòng bài giảm gần 50 kg sau sinh nhờ ăn 'ba thấp, một cao'

Năm 2019, trong thời gian mang thai, cân nặng của Hà Siêu Doanh - con gái cả của người vợ thứ tư và cố tỷ phú sòng bạc Hà Hồng Sân - tăng nhanh, có thời điểm khoảng 110 kg, khiến cô khó di chuyển, phải dùng xe lăn. Sau sinh, cô dành khoảng một năm để kiểm soát cân nặng, đưa cơ thể về mức khoảng 45 kg, giảm khoảng 50 kg.

Hà Siêu Doanh từng có lúc nặng hơn một tạ. Ảnh: Sina

Theo Yeeyi, gần đây chủ đề cân nặng, vóc dáng của Hà Siêu Doanh bất ngờ gây chú ý trở lại, khi cô tự đặt câu hỏi: "Không ai hỏi tôi tại sao lại tăng hơn 50 kg sao?" tại một cuộc phỏng vấn. Hà Siêu Doanh nói mọi người thường chỉ chú ý đến kết quả giảm cân mà quên cơ thể phụ nữ phải trải qua nhiều thay đổi và khó chịu trong suốt thai kỳ.

Trong quá trình lấy lại vóc dáng, Hà Siêu Doanh áp dụng chế độ ăn "ba thấp, một cao", gồm ít đường, ít dầu mỡ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và tăng chất xơ. Cô cắt đồ ăn vặt, hạn chế ăn đêm. Trong giai đoạn giảm cân, tủ lạnh nhà cô thường chỉ có những thực phẩm đơn giản như dưa chuột và cà chua.

Bên cạnh chế độ ăn, cô duy trì tập luyện mỗi ngày, kết hợp các bài tập thể dục theo nhạc và khoảng 45 phút Pilates. Hà Siêu Doanh cũng chủ động tránh những cám dỗ ăn uống vào ban đêm, thực hiện kế hoạch dinh dưỡng được xây dựng trong thời gian dài.

Trong giai đoạn này, chồng cô, Tân Kỳ Long, được cho là luôn đồng hành về mặt tinh thần và hỗ trợ cô về kiến thức. Hà Siêu Doanh cũng có đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn phù hợp.

Hà Siêu Doanh sau hành trình giảm cân. Ảnh: Instagram/ xsabrinahox

Không chỉ thay đổi vóc dáng, Hà Siêu Doanh còn hoàn thành chương trình tiến sĩ giáo dục tại Đại học New York trong thời gian chăm sóc con và kiểm soát cân nặng. Hành trình của cô vì thế được chú ý không chỉ bởi con số 50 kg mà còn ở quá trình thay đổi cả diện mạo lẫn cuộc sống sau khi làm mẹ.

Câu chuyện Hà Siêu Doanh nhận được sự đồng cảm từ nhiều phụ nữ. Một số ý kiến cho rằng cô đã gợi ra một góc nhìn khác về áp lực vóc dáng sau sinh, thay vì chỉ quan tâm phụ nữ giảm được bao nhiêu cân, cần nhìn nhận những thay đổi về thể chất mà họ phải trải qua trong thai kỳ.

Tuy nhiên, các blogger về thể hình cũng cảnh báo việc giảm cân nhanh ở người có cân nặng lớn có thể tạo áp lực đáng kể lên cơ thể. Thành quả của Hà Siêu Doanh được cho là có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, vì vậy người bình thường không nên áp dụng máy móc. Việc giảm cân cần đặt sức khỏe lên hàng đầu và thực hiện từng bước.

Hà Siêu Doanh bên ông xã Tân Kỳ Cơ. Ảnh: Instagram/ xsabrinahox

Hà Siêu Doanh (Sabrina Ho) sinh năm 1990, là con gái trưởng của tỷ phú sòng bạc quá cố người Macau Hà Hồng Sân với bà tư Lương An Kỳ. Là con gái nhà giàu bậc nhất Hong Kong, Hà Siêu Doanh từng có quá khứ yêu đương phức tạp, đời tư ồn ào.

Tuy nhiên, năm 2019, cô bất ngờ kết hôn với Tân Kỳ Long (Thomas Xin). Thời điểm kết hôn, cô đã mang thai vài tháng. Chồng cô sinh trưởng trong gia đình trí thức và nổi tiếng học giỏi, đỗ Đại học Harvard, Mỹ với số điểm 2.260 (điểm tối đa là 2.400). Đám cưới của Hà Siêu Doanh từng gây xôn xao vì độ xa hoa, khi con gái cưng nhà họ Hà được hồi môn hàng trăm triệu USD.

Hiện tại, Hà Siêu Doanh có công ty đấu giá riêng, ngoài ra phát triển sự nghiệp trong nhiều lĩnh vực du lịch, triển lãm... Cô có 3 anh em cùng mẹ, cùng bố là Hà Du Hanh, Hà Du Quân, Hà Siêu Hân.